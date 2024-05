Družinska tragedija: mama s tremi otroki skočila v reko, moža aretirali

Še nekaj ur pred smrtjo je 39-letna Alma Arazi z moževo sestro pila kavo in nihče niti slutil ni, kaj namerava storiti, poročanje albanskih medijev povzema srbski Blic.

39-letnica je s svojimi tremi otroki, starimi devet, šest in štiri leta, skočila v reko Bojano in po podatkih policije naj bi se vsi štirje utopili. Truplo devetletne deklice je v reki Drim, kamor se zliva Bojana, našel ribič, iskanje preostalih trupel družinskih članov še poteka.

Kot pogrešane jih je policiji prijavil mož in oče, 31-letni Ergis Arazi. Po njegovih besedah je bila žena duševno bolna, več mesecev naj bi jemala zdravila za depresijo. Policija njegovih navedb ni potrdila, je pa 31-letnik po poročanju lokalnih medijev osumljen fizične in psihične zlorabe otrok in žene.

Osumljeni vse obtožbe zanika. "Moj odnos z ženo je bil normalen in nisem bil vzrok za takšno dejanje," je Arazi povedal na zaslišanju.

Glede na navedbe lokalnih medijev je v zakonu že nekaj časa škripalo, zakonca naj bi živela ločeno in Arazi naj bi se že zapletel z drugo žensko. Sorodniki mrtve 39-letnice trdijo, da sta se vseskozi prepirala, večkrat naj bi jo nagnal iz hiše.

Policija je moža, ki je bil v preteklosti obsojen zaradi posedovanja mamil, aretirala.