Zlomljena mati je morala gledati, kako njen nekdanji partner do smrti priganja njenega sina #video

Kmalu po tem so Coreyja odpeljali k zdravniku, ker je nerazločno govoril in se spotikal. Med računalniško tomografijo je Corey dobil napad in je umrl. Poročilo obdukcije pravi, da je umrl zaradi topih poškodb s srčnimi in jetrnimi poškodbami z akutnim vnetjem in sepso, piše New York Times.

Dečkova mama Breanna Micciolo je že večkrat pred tem posumila, da oče, s katerim sta bila ločena, fizično napada Coreyja. Ko je bil ta star pet let, je prišel od očeta z razsekano ustnico. Oče je trdil, da je sin poškodbo dobil med igro nogometa, piše ameriški medij Jersey Shore Online.

Pozor pred ogledom! Tvit s posnetkom, ki kaže Coreyja, kako ga oče sili teči po prehitri tekalni stezi:

