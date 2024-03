Grozljivo: mladi zakonski par v Srbiji ubil oba otroka in skočil z nebotičnika

Zakonca iz Srbije sta umorila lastna otroka, stara eno leto in tri leta, ter nato naredila samomor s skokom s stolpnice na bulvarju Kralja Lazarja, po pisanju portala Nova.rs poroča Index. V Petrovaradinu so našli trupli dečka in deklice. Podrobnosti dogodka še niso znane, poteka policijska preiskava. Nova.rs je že poročala, da je sinoči v Novem Sadu samomor naredil mlad zakonski par iz Petrovaradina. Zapisali so, da gre za žensko, rojeno leta 2001, in dve leti starejšega moškega.

Po poročanju portala naj bi vstopila v objekt in splezala na streho, pri čemer sta razbila steklo vhodnih vrat, in se pognala v globino. Zdravniki, ki so prispeli na kraj dogodka, so lahko le potrdili njuno smrt.

Portal Telegraf se je pogovarjal z očividci. "Prizor je bil grozljiv, parkiral sem v bližini stavbe in šel mimo, nisem pričakoval takšnega prizora, sinoči nisem mogel spati. To je grozno, moji otroci so toliko stari, polno stvari mi je šlo po glavi," je povedal moški, ki živi na isti ulici.

"Stanovalci pravijo, da ne vedo, kako je mladi par prišel v stavbo, saj so vrata zaklenjena, v stavbi pa tudi niso slišali hrupa," je dodal.