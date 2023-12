Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Veliki Gorici nedaleč od hrvaške prestolnice Zagreb je moški danes dopoldne s strelnim orožjem ubil dve ženski. Po za zdaj še neuradnih informacijah je umoril svojo ženo in mater, kmalu zatem pa si je sodil sam. Za orožje, s katerim je izvršil oba zločina, ni imel dovoljenja, celotno dogajanje pa se je odvilo v eni uri.

Zagrebška policija je sprva sporočila, da so v hiši osumljenca okoli 11.20 našli truplo starejše članice družine in moškega, najverjetneje tudi povzročitelja kaznivega dejanja uboja in samomora.

Popoldne so iz zagrebške policijske uprave posredovali nekaj dodatnih informacij, a niso pojasnili, v kakšnem razmerju so bili moški in njegovi žrtvi.

Po besedah tiskovne predstavnice zagrebške policije Marije Goatti so prijavo suma o kaznivem dejanju uboja prejeli nekaj po 10. uri. "Ob našem prihodu smo na žalost potrdili ta sum. Zelo hitro smo našli moškega, za katerega smo sumili, da je izvršil uboj. Objekt smo postavili pod nadzor, a so se po vstopu v ta prostor uresničili naši sumi. Potrdili smo, da je izvršil še en uboj in da si je vzel življenje," je po poročanju portala hrvaške javne radiotelevizije HRT dejala Goatti.

Izpostavila je še, da je storilec oba zločina izvršil z orožjem, ki ga je posedoval nezakonito. Potrdila je tudi prvotne navedbe medijev, da policija družine v preteklosti ni obravnavala, prav tako tudi ne center za socialno delo.

Osumljenec je po prvih informacijah danes okoli 10. ure v trgovini nedaleč od družinske hiše v Veliki Gorici najprej ubil svojo ženo. Tja naj bi po pisanju nekaterih medijev stekel za njo, jo ustrelil s puško in pobegnil. Po pobegu s kraja zločina se je zaprl v svojo hišo, kjer je ustrelil še svojo mater.

Hišo je nato kmalu obkolila policija, ki je obenem blokirala celotno območje, prebivalce pa pozvala, naj ne zapuščajo svojih domov.

