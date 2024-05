Vzrok za tragedijo je bilo ljubosumje. Najprej streljal v moškega, nato si je sodil sam.

Iz Policijske uprave Maribor so po do zdaj opravljenih aktivnostih sporočili nove podrobnosti o streljanju, ki se je pred prvomajskimi prazniki zgodilo v kraju Okoška Gora v občini Oplotnica. Po sporu treh moških je eden med njimi, star 58 let, uporabil pištolo in večkrat ustrelil v drugega moškega, starega 50 let, ki so ga huje poškodovanega odpeljali v bolnišnico. Strelec si je po dejanju vzel življenje.

Streljanje se je zgodilo v nedeljo, 28. aprila, okoli 20.15. Takoj so na kraj poslali policiste, ki so območje zavarovali in začeli ukrepe za zaščito življenja ljudi ter zbiranje obvestil.

S preiskavo so policisti do zdaj ugotovili, da so se trije moški, stari med 50 in 61 let, najprej družili v gostinskem lokalu. Nato so skupaj zapustili lokal in odšli do naslova bivanja 50-letnega moškega.

Eden odšel domov in se kasneje vrnil

Tam sta se sprla 58- in 50-letna moška, nato pa je 58-letnik kraj zapustil in se odpeljal na svoj naslov bivanja ter se kasneje vrnil. "Spor med omenjenima se je nadaljeval do te mere, da je 58-letni moški odšel v svoje vozilo po pištolo, s katero je večkrat ustrelil proti 50-letniku in si nato sodil sam," je v policijskem poročilu navedla Anita Kovačič Čelofiga iz Policijske uprave Maribor.

Po do zdaj zbranih obvestilih so še ugotovili, da je bil motiv za navedeno dejanje ljubosumje.

Pokojni za uporabljeno strelno orožje ni imel dovoljenja. Omenjena moška sicer v zadnjem obdobju nista bila obravnavana zaradi suma storitve kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, so še sporočili s policije.

Na podlagi do zdaj zbranih obvestil in dokazov, obstaja utemeljen sum, da je pokojni izvršil kaznivo dejanje poskusa umora po 116. členu KZ-1. O navedenem bodo na podlagi 10. odstavka 148. člena ZKP obvestili okrožno državno tožilstvo v Mariboru.