Umor moškega v Poljanski dolini. Policija razkrila podrobnosti. #video

Po ponedeljkovem umoru na območju Policijske postaje Škofja Loka je vodja sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj Primož Donoša v izjavi za javnost pojasnil podrobnosti o zaključeni kriminalistični preiskavi. Spomnimo, po obvestilu o streljanju so policisti popoldne v gozdu našli moškega, ki je umrl nasilne smrti. Eni osebi so kmalu po dogodku odvzeli prostost in kasneje ugotovili, da je uporabil lovsko orožje in umor skušal prikriti.

64-letnik je tega dne v gozdu opravljal gozdarska dela in opazil 52-letnega moškega, ki je začel streljati proti njemu, so danes pojasnili na policiji. 64-letnik je o tem takoj obvestil policijo, povedal, kdo strelja nanj in da ga je strelec že zadel.

Na telefonske pozive se nato žrtev ni več odzvala.

Strelec je umor skušal prikriti

Domnevnega storilca so še isti dan našli in prijeli v gozdu, v bližini kraja žrtve, okoli sto metrov stran, ko je opravljal gozdarska dela. Osumljeni je v žrtev streljal z dolgocevnim orožjem, ga dvakrat tudi zadel, potem pa odšel s kraja in skušal prikriti dejanje ter zabrisati sledi kaznivega dejanja.

Strelnega orožja najprej niso našli

Kasneje so policisti med hišno preiskavo pri osumljencu našli in zasegli predmete, ki so pomembni za nadaljnji kazenski postopek, so še razkrili pri policiji, strelnega orožja pa niso našli. Šele v sredo so našli skrito orožje, za katero upravičeno domnevajo, da gre za orožje, ki ga je uporabil osumljenec. Odkrili so še dušilec zvoka, daljnogled in pripadajoče strelivo.

Po sredinem zaslišanju osumljenca pri preiskovalnem sodniku je ta zdaj v priporu. Za tako kaznivo dejanje je predpisana 15-letna zaporna kazen. Na policiji ga v preteklosti še nikoli niso obravnavali.