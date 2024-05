Tri pogrešane deskarje našli ustreljene v vodnjaku

Mehiške oblasti so v nedeljo identificirale trupla treh pogrešanih deskarjev, ki so jih v petek našli v štiri metre globokem vodnjaku na Kalifornijskem polotoku. Brata iz Avstralije in ameriški prijatelj so izginili 27. marca med surfanjem v Ensenadi. Vse tri so ustrelili v glavo, njihov avtomobil in šotore pa zažgali.

30-letni Jake in njegov tri leta starejši brat Callum Robinson iz Avstralije in prav tako 30-letni Američan Jack Carter Rhoad so se odpravili na deskanje na območje Kalifornijskega polotoka, nato pa se niso prijavili v nastanitev v mestu Rosarito v bližini ameriško-mehiške meje.

Jake in Callum Robinson. Foto: Callum Robinson/Instagram

Moške ustrelili, njihove osebne stvari zažgali

V uradu mehiškega generalnega državnega tožilca domnevajo, da so turiste ubili roparji, ki so jim hoteli ukrasti gume z njihovega avtomobila, ko so se jim uprli, pa so jih ubili.

Turiste so roparji usmrtili, trupel pa so se nato poskusili znebiti tako, da so jih odvrgli v vodnjak. Vse tri so ustrelili v glavo, njihov avtomobil in šotore pa zažgali. Med preiskavo so sicer našli štiri trupla, na katerih so ležale deske za surfanje. Tri trupla so s pomočjo svojcev identificirali kot omenjene pogrešane turiste iz Avstralije in ZDA, medtem ko je bilo četrto truplo na kraju zločina že nekaj tednov in naj ne bi bilo povezano z omenjenim ropom.

Trojica tujcev je z območja v mehiški zvezni državi Baja California, ki je poznano zaradi nasilja mamilarskih kartelov, izginila prejšnji teden, še poroča STA. Foto: Guliverimage

Po poročanju EFE so mehiške oblasti že pridržale tri mehiške državljane, eden med njimi je imel v posesti mobilni telefon enega od bratov.