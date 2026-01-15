Po razkritju, da je med tekmovalkami v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške , je zdaj znano tudi, da bo Nuša Šebjanič tudi v zasedbi nove sezone šova Kmetija.

POP TV je razkril tekmovalce nove sezone resničnostnega šova Kmetija, ki ga bodo začeli predvajati 2. februarja. Med njimi je kar nekaj znanih obrazov in povratnikov iz resničnostnih šovov. Med njimi je tudi Nuša Šebjanič, ki je nastopala že v lanski sezoni Kmetije, prejšnji teden pa smo izvedeli, da je tudi med tekmovalkami nove sezone resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), ki bo premiero dočakal 26. januarja.

Nuša Šebjanič se v lanski Kmetiji s svojim vedenjem in dejanji ni ravno prikupila gledalcem, česar se zaveda tudi sama. "Šov sem lansko leto izkusila in se pokazala v najslabši luči. Letos sem rekla, da grem uživat, delat spomine in igrat igro," je povedala 19-letna študentka, ki je med svojimi največjimi prednostmi navedla mladost in lepoto.

Na Kmetijo prihaja tudi zmagovalka Big Brotherja

Znan obraz, ki se vrača na Kmetijo, je tudi Franc Vozel, 63-letni upokojenec, ki je v ta šov do zdaj vstopil že dvakrat, sicer pa v Kmetijo med drugim prihajata priljubljena tiktokerja Juš Čop in Mark Baržić, marsikdo pa se bo spomnil tudi Pie Filipčič, ki je leta 2015 zmagala v šovu Big Brother.