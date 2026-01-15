Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
15. 1. 2026,
7.54

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
resničnostni šov Nuša Šebjanič Kmetija

Četrtek, 15. 1. 2026, 7.54

27 minut

Nuša Šebjanič istočasno v šovih Sanjski moški Hrvaške in Kmetija

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Nuša Šebjanič | Nuša Šebjanič je istočasno tekmovalka v dveh resničnostnih šovih, hrvaškem in slovenskem. | Foto POP TV

Nuša Šebjanič je istočasno tekmovalka v dveh resničnostnih šovih, hrvaškem in slovenskem.

Foto: POP TV

Po razkritju, da je med tekmovalkami v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške, je zdaj znano tudi, da bo Nuša Šebjanič tudi v zasedbi nove sezone šova Kmetija.

POP TV je razkril tekmovalce nove sezone resničnostnega šova Kmetija, ki ga bodo začeli predvajati 2. februarja. Med njimi je kar nekaj znanih obrazov in povratnikov iz resničnostnih šovov. Med njimi je tudi Nuša Šebjanič, ki je nastopala že v lanski sezoni Kmetije, prejšnji teden pa smo izvedeli, da je tudi med tekmovalkami nove sezone resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške (Gospodin Savršeni), ki bo premiero dočakal 26. januarja.

Nuša Šebjanič se v lanski Kmetiji s svojim vedenjem in dejanji ni ravno prikupila gledalcem, česar se zaveda tudi sama. "Šov sem lansko leto izkusila in se pokazala v najslabši luči. Letos sem rekla, da grem uživat, delat spomine in igrat igro," je povedala 19-letna študentka, ki je med svojimi največjimi prednostmi navedla mladost in lepoto.

Na Kmetijo prihaja tudi zmagovalka Big Brotherja

Znan obraz, ki se vrača na Kmetijo, je tudi Franc Vozel, 63-letni upokojenec, ki je v ta šov do zdaj vstopil že dvakrat, sicer pa v Kmetijo med drugim prihajata priljubljena tiktokerja Juš Čop in Mark Baržić, marsikdo pa se bo spomnil tudi Pie Filipčič, ki je leta 2015 zmagala v šovu Big Brother.

Nuša Šebjanič
Trendi Nuša Šebjanič med tekmovalkami v šovu Sanjski moški Hrvaške
Kaja Casar
Trendi Tudi ta znana Slovenka gre v šov Sanjski moški Hrvaške
resničnostni šov Nuša Šebjanič Kmetija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.