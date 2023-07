Na plažo naplavilo ogromen neznani predmet #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na plažo na zahodu Avstralije je v nedeljo naplavilo ogromen valjasti predmet. Pristojni organi ga obravnavajo z dobro mero previdnosti in ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo. Policija je sprožila preiskavo o njegovem izvoru, avstralska vesoljska agencija pa je danes namignila, da bi lahko šlo za ostanke vesoljske nosilne rakete.

Valjasti predmet, ki v višino meri približno dva metra, so v nedeljo opazili na plaži blizu zaliva Jurien, približno 250 kilometrov severno od mesta Perth v zvezni državi Zahodna Avstralija. Policija je nemudoma sprožila preiskavo o njegovem izvoru, analiza predmeta pa je pokazala, da ne vsebuje strupenih snovi in trenutno ne predstavlja nikakršnega tveganja za tamkajšnjo skupnost.

Izvor predmeta za zdaj še vedno ni znan, je pa policija že zavrnila ugibanja, da je del pogrešanega malezijskega letala, ki je z 227 potniki in 12 člani posadke na letu MH370 marca 2014 izginilo na poti iz Kuala Lumpurja v Peking, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskavi se je pridružila tudi avstralska vesoljska agencija, ki je danes namignila, da bi predmet lahko bil del tuje vesoljske nosilne rakete. "Ker izvor predmeta ni znan, se je treba izogibati kakršnemukoli rokovanju ali poskusu premikanja predmeta," je opozorila na Twitterju.

Tudi avstralski televizijski program Sunrise on 7 je poročal, da strokovnjaki izključujejo morje ali nebo kot možen izvor predmeta in namesto tega raziskujejo vesolje. Mednarodni vesoljski center na Univerzi Zahodne Avstralije pa trdi, da bi predmet lahko bil del indijske rakete, ki so jo v vesolje izstrelili pred nekaj meseci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.