Na volitvah v Avstraliji so slavili vladajoči laburisti predsednika vlade Anthonyja Albaneseja, po skoraj 40 odstotkov preštetih glasov kažejo prve projekcije radiotelevizije ABC News, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V državi je danes okoli 18 milijonov volivcev volilo novi spodnji dom parlamenta in večino senatorjev. To je po Kanadi v kratkem času že drugi poraz za konservativce, ki jim po Trumpovih kontroverznih potezah zmanjkuje zagona.

Laburisti imajo po 40 odstotkih preštetih glasov 70 poslancev v 150-članskem parlamentu, v katerem je za večino potrebnih 76 poslancev. Opozicijski konservativci pa so jih po prvih projekcijah dobili 32. Projekcije kažejo tudi, da bodo laburisti verjetno osvojili večino sedežev, kar pomeni, da za oblikovanje vlade ne bodo potrebovali koalicije, navaja britanski BBC.

Avstralsk0o vlado ko, kot kaže, vodil vodja avstralskih laburistov Anthony Albanese, ki je že razglasil zmago na volitvah. Foto: Reuters Albanese je že razglasil zmago na volitvah in obljubil, da bo državo popeljal skozi težko obdobje globalne negotovosti. "Hvala prebivalcem Avstralije za priložnost, da še naprej služim najboljšemu narodu na svetu," je povedal.

Njegov glavni izzivalec za premierski stolček Peter Dutton je medtem priznal poraz. "Prej sem poklical predsednika vlade in mu čestital za uspeh. V tej kampanji se nismo dovolj dobro odrezali - to je nocoj očitno in za to prevzemam polno odgovornost," je dodal. Dutton je sicer na volitvah izgubil tudi svoj poslanski sedež, kažejo projekcije.

Ne samo, da je na volitvah njegova konzervativna stranka doživela hud poraz, Peter Dutton je izgubil tudi svoj poslanski sedež, kažejo projekcije. Foto: Reuters Volivci so danes izbirali 150 poslancev spodnjega doma parlamenta in 40 od skupno 76 članov zgornjega doma, senata. Po podatkih osrednje volilne komisije je okoli polovica volivcev svoje glasove oddala že na predčasnem glasovanju. Ker je glasovanje obvezno za vse državljane, starejše od 18 let, je volilna udeležba praviloma več kot 90-odstotna.

Konservativca Petra Duttona so v preteklosti že primerjali Trumpom

Ankete pred volitvami so kazale, da se obeta tesna tekma med laburisti premierja Albaneseja in opozicijskimi konservativci njegovega glavnega izzivalca Duttona, ki so ga nekateri v preteklosti že primerjali s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Kot tretja stranka so se sodeč po anketah nakazovali Zeleni, ki so imeli doslej le štiri poslance.

Osrednje predvolilne teme so bile med drugim rastoče cene osnovnih življenjskih potrebščin, pereča stanovanjska problematika, težave v zdravstvu, oskrba z energijo in skrb za okolje.

Nova avstralska vlada se bo morala znajti v precej bolj nepredvidljivem globalnem okolju, zaznamovanem s Tumpovimi carinami in trgovinsko vojno s Kitajsko, s katero ima Avstralija kljub zavezništvu z Washingtonom močne trgovinske vezi.