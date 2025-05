Izvršni ukaz Donalda Trumpa Korporaciji za javne medije (CPB) nalaga, naj preneha razdeljevati proračunski denar javni televiziji PBS in javnemu radiu NPR "do meje, ki jo dovoljuje zakon".

Zakon leta 1967 ustanovljeni CPB nalaga razdeljevanje proračunskih sredstev medijem in Trump jo je v začetku tega tedna že ohromil z odpustitvijo treh od petih članov upravnega odbora.

Odpuščeni so vložili tožbo, vendar sodišče ni nemudoma blokiralo Trumpove poteze, zato predsednik lahko imenuje začasne vršilce dolžnosti, dokler zvezni senat ne potrdi novih članov.

Nov odbor s Trumpovo večino bo poskušal uveljavljati njegov izvršni ukaz, kar bo prineslo nove pravne spore, pojasnjuje NBC.

Letno pol milijarde dolarjev subvencij

CPB zagotavlja proračunska sredstva lokalnim medijem, ki potem s tem denarjem ustvarjajo lastne vsebine ali pa kupujejo vsebine od PBS in NPR. Javni radio je že prej objavil, da svoje delovanje pokrije z manj kot odstotkom proračunskih sredstev, preostala sredstva pa zagotavljajo zasebne donacije.

Vendar pa NPR in PBS skupaj na leto vseeno dobita okrog pol milijarde dolarjev.

Trump svoj ukaz utemeljuje z anekdotami o prispevkih teh medijev, ki jih sam označuje za propagando.

"Treba je ukiniti financiranje radikalne levičarske pošasti"

Trump v ukazu trdi, da je proračunsko financiranje javnih medijev danes nepotrebno in zastarelo, NPR in PBS pa da poročata pristransko in strankarsko. "Treba je ukiniti financiranje radikalne levičarske pošasti, ki škoduje državi," je marca na družbenem omrežju Truth Social objavil Trump.

Predsednica in direktorica CPB Patricia Harrison je v odzivu na izvršni ukaz sporočila, da niso pod vladnim nadzorom.

"CPB ni vladna agencija, podvržena predsednikovi oblasti," je sporočila in dodala, da zakon o ustanovitvi CPB izrecno prepoveduje vladni nadzor.

"Predsednikov odkrito nezakoniti izvršni ukaz, ki je bil podpisan sredi noči, ogroža naše zmogljivosti služenja ameriški javnosti z izobraževalnim programom," je sporočila vodja PBS Paula Kerger in dodala, da raziskujejo vse možnosti, ki so jim na voljo.

Z novo grožnjo proti Harvardu

Trump je danes napovedal, da bo univerzi Harvard odvzel status ustanove, ki je oproščena plačevanja davkov, s čimer je sicer grozil že sredi aprila. "Harvardu bomo odvzeli status davčne oprostitve. To si zaslužijo!" je na omrežju Truth Social objavil Trump in tako zaostril konflikt s prestižno univerzo. Zaenkrat ni jasno, če za tak ukrep obstaja pravna podlaga.

Predsednik Harvarda Alan Garber je javno zavrnil pritiske Trumpove vlade, ki od njih med drugim zahteva omejevanje protestov in spremembe politik vključevanja.

Garber je izjavil, da se ne bodo odpovedali svoji neodvisnosti ali ustavnim pravicam. Vlada je univerzi za začetek ukinila 2,2 milijarde dolarjev proračunskih sredstev in prekinila za 60 milijard dolarjev pogodb, Harvard pa je vložil tožbo in najel znane konservativne odvetnike.

Bela hiša trdi, da je njen cilj zatreti antisemitizem, ki da se pojavlja v študentskem propalestinskem gibanju. Vendar so znanstveniki in ugledne judovske organizacije izrazili zaskrbljenost zaradi vladnih daljnosežnih napadov na Harvard, poroča televizija CNN.