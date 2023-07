Motor japonske vesoljske rakete eksplodiral že po eni minuti #video

Nesreča se je zgodila danes, poškodovan ni bil nihče.

Reuters še poroča, da se je eksplozija zgodila približno minuto po tem, ko so preizkusili motor druge stopnje.

Televizijski posnetki prikazujejo plamene, ki so zajeli laboratorij za preizkuse, preden je vse eksplodiralo.

💥🇯🇵 - In #Japan, an #EpsilonS rocket exploded during tests, the explosion occurred one minute after the start of tests of the rocket engine. pic.twitter.com/FT0PFYXLwY