Na letališču v Tokiu trčili dve letali #video

Incident naj bi se zgodil okoli 11. ure po lokalnem času, v njem pa sta bila udeležena letalo družbe Thai Airways in letalo tajvanske družbe EVA Air, je poročala japonska javna radiotelevizija NHK.

Zaradi incidenta so imeli domači in mednarodni leti lokalnih letalskih družb Japan Airlines in All Nippon Airways enourno zamudo. Foto: Reuters

Zaradi incidenta enourne zamude letov

Na fotografijah, ki jih je objavila NHK, sta obe letali parkirani na vzletno-pristajalni stezi. Del krila letala družbe Thai Airways je zlomljen, v bližini vzletno-pristajalne steze pa je videti delce letala, poroča španska tiskovna agencija EFE.

