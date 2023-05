Osrednjo Japonsko stresel potres z magnitudo 6,3

Osrednjo japonsko prefekturo Išikava je danes stresel potres z magnitudo 6,3 in z epicentrom na globini deset kilometrov. O smrtnih žrtvah in škodi za zdaj ne poročajo. Železniške povezave med prestolnico prefekture Kanazavo in Naganom so prekinjene, oblasti pa niso izdale opozorila pred cunamijem.