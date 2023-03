Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dekontaminacija in razgradnja elektrarne naj bi trajala še več desetletij, navaja AFP. Foto: Reuters

Na Japonskem so danes zaznamovali 12. obletnico trojne katastrofe 11. marca 2011, ko je eden od najmočnejših potresov na svetu povzročil smrtonosen cunami in nesrečo v jedrski elektrarni v Fukušimi. Kot vsako leto so se žrtvam poklonili z minuto molka ob 14.46 po lokalnem času, ko je pred 12 leti območje stresel potres z magnitudo 9,0.

Potres, ki so ga čutili vse do Kitajske, je imel žarišče pod Tihim oceanom ob severovzhodni obali Japonske. Sprožil je velikanski cunami z valovi, visokimi kot stavbe, ki so odplaknili celotna priobalna območja. Cunami je bil tudi glavni vzrok za veliko število žrtev, saj je umrlo več kot 18.500 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posledica je bila tudi jedrska nesreča v poplavljeni elektrarni Fukušima-Daiči, ta je zaradi izpada napajanja ostala brez hlajenja reaktorjev. V treh od šestih reaktorjev se je zgodilo taljenje sredice in zatem eksplozija, ki je v okolje spustila velike količine radioaktivnega materiala. Zaradi radioaktivnega onesnaženja je moralo območje zapustiti več sto tisoč ljudi, več območij pa je bilo več let neprimernih za bivanje.

Odprava posledic jedrske nesreče trajala več let

Obsežna dela za odpravo posledic jedrske nesreče so trajala več let. V mesecih po nesreči je bilo zaprtih več kot 1.650 kvadratnih kilometrov prefekture Fukušima ali 12 odstotkov njene površine. Od takrat so z dekontaminacijo dosegli, da je zaprtih samo še 2,4 odstotka prefekture.

Sredi januarja je japonsko sodišče potrdilo oprostilno sodbo za tri nekdanje vodilne uslužbence družbe Tepco, upravljavca jedrske elektrarne. Bili so edini, ki so jim sodili v zvezi s to nesrečo, spoznali pa so jih za nedolžne.

Veliko polemik je sprožila onesnažena voda na območju elektrarne

Eno od ključnih vprašanj ostaja upravljanje več kot milijona ton onesnažene vode, ki se je nabrala na območju elektrarne zaradi dežja, podtalnice in potrebe po dovajanju vode za hlajenje reaktorjev. To vodo so sicer obdelali, vendar tritija, radioaktivnega izotopa vodika, ki je za ljudi nevaren samo v zelo visokih koncentriranih odmerkih, ni bilo mogoče odstraniti.

Japonska vlada bo po napovedih to vodo letos začela zelo postopno izpuščati v Tihi ocean. Gre za sporen projekt, ki pa je dobil pozitivno mnenje Mednarodne agencije za jedrsko energijo, ki ga nadzira, in japonskega jedrskega regulatorja.