Nesreča ultralahkega letala pri Šentjerneju. Pilot naj bi umrl.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na območju Šentjerneja na Dolenjskem se je pozno popoldne ponesrečilo ultralahko letalo. Na kraju nesreče so že policisti in reševalci, po neuradnih informacijah portalov 24ur.com in Dolenjska News je ena oseba v nesreči umrla. Šlo naj bi za pilota, doma iz Šentjerneja.