Po mesecu dni izpod ruševin rešili psičko in njene mladičke #video

Svet še vedno pretresajo ganljivi posnetki posledic uničujočega potresa v Turčiji. Tokrat so izpod ruševin po 28 dneh rešili psičko, ki je skotila tri mladičke.

Pred mesecem dni je Turčijo stresel močan potres, ki je vzel več kot 30 tisoč življenj. Reševalci še vedno prečesavajo območje potresa. V kleti porušene stavbe so našli psičko, ki je skotila tri mladičke.

Psičko in mladičke so rešili izpod ruševin in jih odpeljali k veterinarju.