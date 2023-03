Ogromen nalet vozil: cesta je bila videti kot smetišče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Udeleženec Hendrik Dyasi je povedal, da je videl velik tovornjak, ki se je vozil po avtocesti in se prevrnil na avtomobile, ki so obstali v prometu. Pomagal je osvoboditi žensko, katere avto je bil poškodovan in je obtičal pod kupom drugih vozil.

Več ljudi se je lažje poškodovalo, noseča motoristka pa je utrpela resne poškodbe. Slednjo so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem, preostale z reševalnimi vozili.

Cesta je bila videti kot smetišče, še pišejo na Reutersu.