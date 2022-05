Nalet vozil na cesti Kranj–Polica, promet že sproščen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti Kranj–Polica se je po poročanju policije zgodila prometna nesreča. Šlo je za nalet treh vozil in materialno škodo. Promet na cesti Kranj - Polica zdaj že poteka. Vozila iz prometne nesreče so umaknjena s ceste, so še sporočili s policije.