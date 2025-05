Revma – vnetna bolezen, ki močno vpliva na kakovost življenja!

Se vam zdi, da vas vsakdanja opravila vedno bolj utrujajo? So vaši sklepi zjutraj trdi in boleči, gibanje pa vse bolj omejeno? Morda opazite tudi otekanje, nelagodje in zmanjšano gibljivost, ki vam otežuje že preproste aktivnosti? Vse našteto so jasni znaki, da vaše telo potrebuje strokovno obravnavo!

Revma je ime za skupino kroničnih vnetnih bolezni, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja posameznika. Ena najpogostejših oblik je vnetna revmatska bolezen, ki prizadene sklepe. Če je ne prepoznamo in zdravimo pravočasno, lahko povzroči trajne sklepne spremembe.

Čeprav je še vedno prisotno prepričanje, da je revma značilna za starejše, revmatske bolezni pogosto prizadenejo tudi mlajše odrasle. Ključna sta zgodnje prepoznavanje simptomov in vključitev v ustrezno zdravljenje!

Dobra novica je, da so v zadnjem času napredki v sodobni medicini prinesli učinkovite terapevtske pristope, s katerimi je mogoče simptome revme ublažiti, upočasniti njeno napredovanje in ohraniti kakovost življenja pacientov. Pri tem ima izredno pomembno vlogo individualno prilagojena specializirana fizioterapija !

Revma najpogosteje prizadene sklepe rok

Foto: Medicofit

Revma je splošno poimenovanje za skupino kroničnih vnetnih bolezni, ki najpogosteje prizadenejo sklepe, včasih pa tudi druge dele telesa, kot so koža, oči, srce ali pljuča. Ena najpogostejših oblik revmatskih bolezni je revmatoidni artritis (RA) , pri katerem imunski sistem zmotno napade lastne sklepe.

Pri revmatoidnem artritisu pride do trajne vnetne reakcije v sklepih, kar sčasoma vodi do poškodb hrustanca, kostnih erozij in zmanjšane sklepne gibljivosti.

Bolezen sprva prizadene manjše sklepe rok in stopal, značilna pa je simterična prizadetost – stanje vpliva na obe strani telesa. Brez ustreznega zdravljenja se lahko vnetje razširi tudi na večje sklepe ter povzroči nepopravljive spremembe!

Čeprav natančen vzrok za nastanek revme ni znan, raziskave kažejo, da gre predvsem za posledico genetskih dejavnikov in vplivov okolja, med katerimi ima še posebej pomembno vlogo kajenje!

Na pojav močno vpliva genetska predizpozicija

Revma je stanje, pri katerem imunski sistem, ki nas sicer varuje pred okužbami, začne delovati napačno in ''napade'' lastna tkiva, zlasti sklepe. Gre za avtoimunsko bolezen, pri kateri vnetje nastane v notranji plasti sklepa, kar sčasoma povzroči bolečine, otekanje, otrdelost in trajne poškodbe.

Čeprav natančen vzrok za nastanek revme še ni povsem razjasnjen, so raziskave pokazale, da ima pomembno vlogo kombinacija genetike in vplivov okolja. Med znanimi dejavniki tveganja izstopa tudi kajenje, ki lahko pri ljudeh z določenimi genetskimi značilnostmi sproži bolezenski proces.

Ali ste vedeli, da se bolezen lahko začne razvijati brez očitnih znakov, pred pojavom prvih simptomov pa lahko preteče tudi nekaj let?

Pomemben del dogajanja v telesu pri revmi predstavljajo posebna protitelesa, ki se začnejo tvoriti, še preden pride do vidnih znakov bolezni. Ta se vežejo na telesne beljakovine in sprožijo dolgotrajen vnetni odziv.

Najbolj prepoznaven znak je jutranja okorelost

Revma se v večini začne z blago, a vztrajno bolečino in oteklino v manjših sklepih, predvsem na rokah in stopalih. Najpogosteje so prizadeti sklepi prstov in zapestja obeh strani, saj je potek bolezni simetričen.

Zaradi omenjenih znakov se pacienti pogosto obrnejo na specialiste klinike Medicofit, kjer za nastale težave nudijo ustrezno zdravljenje! Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje revme .

Eden najbolj prepoznavnih simptomov revme je jutranja okorelost sklepov. Ti so pogosto boleči, otekli, topli in občutljivi na dotik. Sčasoma se lahko razvijejo tudi izguba moči v rokah, oteženo prijemanje predmetov ter zmanjšana sklepna gibljivost.

Vnetje prizadene tudi večje sklepe, kot so kolena, komolci, ramena in gležnji. V hujših primerih se pojavijo značilne deformacije, kot so odmiki zapestja (ulnarna deviacija) in druge spremembe v obliki prstov (npr. labodji vrat).

Poleg sklepnih težav se lahko pojavijo tudi revmatoidni vozlički – zatrdline pod kožo, pogosto na komolcih ali prstih. Bolezen v nekaterih primerih prizadene druge organe in tkiva, kot so pljuča (povzroči težave z dihanjem), oči (suhost, vnetje), koža in živčevje.

Ker so zgodnji znaki bolezni pogosto prikriti, je pomembno, da se ob dolgotrajnih bolečinah, oteklinah ali sklepni okorelosti čim prej posvetujete s specialistom. Nezdravljena bolezen namreč vodi do sklepne deformacije in močnih bolečin, ki oslabijo kakovost življenja.

Zdravljenje je večstopenjsko

Foto: Medicofit

Zdravljenje revme je večstopenjsko in vključuje različne pristope glede na potek bolezni. Prvi korak obsega lajšanje bolečin in zmanjšanje vnetja, kar dosežemo z zdravili (nesteroidna protivnetna zdravila).

Zdravila delujejo hitro, a lahko povzročajo prebavne težave, zato jih je priporočljivo jemati s hrano ali dodatki za zaščito želodca. Močnejša protivnetna zdravila so kortikosteroidi, ki se uporabljajo le začasno, predvsem ob poslabšanjih bolezni, saj imajo resne stranske učinke.

Za dolgoročno upočasnitev stanja so v uporabi zdravila, ki spreminjajo potek bolezni (DMARDs). Najpogosteje se uporablja metotreksat, ki deluje na imunski sistem in zaradi možnih stranskih učinkov zahteva redno spremljanje in preglede.

Če zdravila niso dovolj učinkovita in je poškodba sklepov že napredovala, je potrebna kirurška obravnava. Operativni posegi lahko vključujejo odstranitev vnetih tkiv, korekcijo deformacij z osteotomijo, fuzijo sklepov ali celo totalno zamenjavo sklepov z umetnimi vsadki.

Mnogo pacientov z revmo se ob prvih simptomih in znakih obrne na specializirano kliniko Medicofit, kjer jim ekipa strokovnjakov pomaga pri obvladovanju te bolezni. Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje revme.

Fizioterapija pomembno prispeva k obvladovanju simptomov

Foto: Medicofit

Zdravljenje revme ne zajema le zdravil in operacije – pomembna je tudi specializirana fizioterapija . Predstavlja poglaviten del celostne obravnave revme, saj izboljšuje funkcionalnost, zmanjšuje simptome in prispeva k boljši kakovosti življenja pacientov.

Pred začetkom terapije v kliniki Medicofit izvedejo natančno oceno stanja pacienta, ki vključuje funkcionalni pregled, merjenje obsega gibanja sklepov, testiranje mišične moči in oceno drže. Pri tem je pomembno upoštevati morebitno prisotnost vnetja in kontraktur, ki lahko vplivajo na rezultate.

Za objektivno oceno funkcionalnosti se uporabljajo specializirane lestvice, kot so Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS), Health Assessment Questionnaire (HAQ) in Functional Independence Measure (FIM).

Na podlagi dobljenih ocen terapevti določijo individualno prilagojene programe rehabilitacije , ki vključujejo varne in učinkovite fizioterapevtske metode. Na kliniki je na voljo najsodobnejša oprema instrumentalnih metod zdravljenja , med katerimi so pri revmi še posebej učinkovite Wintecare TECAR terapija, PERISO diamagnetna terapija ter ultrazvočna krioterapija SIXTUS.

V kliniki Medicofit se revmatskim pacientom posvečajo z napredno, strokovno in celostno fizioterapevtsko obravnavo, ki temelji na sodobnih smernicah rehabilitacije.

Pomemben del obravnave je tudi voden program terapevtskih vaj, ki vključuje prilagojeno vadbo za izboljšanje vzdržljivosti, stabilizacije in koordinacije. Pacientom se poleg terapij svetuje vključevanje nizkointenzivnih aerobnih aktivnosti v njihov vsakdan (hoja, plavanje ali kolesarjenje).

Poleg same terapevtske obravnave se pozornost namenja tudi izobraževanju pacienta, saj so razumevanje bolezni, pravilno izvajanje vaj in prilagoditev vsakodnevnih aktivnosti za dolgoročno obvladovanje simptomov ključni!

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja simptomov revme Dolgotrajne sklepne bolečine, jutranja togost in ponavljajoča se utrujenost so 64-letno Kristino, upokojeno zdravstveno delavko, vodile k strokovnjakom klinike Medicofit. Pred sedmimi leti ji je bila postavljena diagnoza revmatoidnega artritisa. V zadnjih mesecih je gospa zaznala stopnjevanje bolečine v prstih roke, zapestjih in kolenih. Prav tako je opazila zmanjšanje funkcionalnosti pri vsakodnevnih opravilih. Specialist fizioterapevt je med kliničnim pregledom opazil vidno otečene sklepe prstov obeh rok, občutno zmanjšano gibljivost v zapestju kot tudi kolku in kolenu ter izrazito šibkost mišic nog. Gospa je dodatno opozorila na prisotnost bolečin ponoči, kar negativno vpliva na kvaliteto spanca. Na podlagi klinične slike je bil pripravljen celostni 15-tedenski fizioterapevtski načrt zdravljenja, ki je v začetni fazi vključeval prilagojeno terapevtsko vadbo za izboljšanje generalne mobilnosti v kombinaciji s krioultrazvočno in lasersko terapijo za zmanjšanje bolečin in vnetja. Za izboljšanje gibljivosti prizadetih sklepov se je izvajala manualna sklepna mobilizacija. V poznejši fazi zdravljenja so se ob izboljšanju klinične slike izvajale ciljno usmerjene vaje za stabilizacijo trupa in mišic nog. Pomembno vlogo so imele tudi vaje za krepitev različnih mišičnih skupin rok. Za lažje opravljanje vsakodnevnih nalog je kineziolog pripravil program funkcionalnih vaj. Ob zaključku fizioterapevtskega zdravljenja je gospa Kristina poročala o izboljšani gibljivosti, znatno zmanjšani bolečini ter predvsem večji samostojnosti in samozavesti pri vsakodnevnih opravilih. Na zadnji obravnavi je izrazila željo po vključitvi v program dolgotrajnega vzdrževanja zdravstvenega stanja.

Foto: Medicofit

Imejte revmo pod nadzorom

Revma zajema skupino kroničnih vnetnih bolezni, ki pogosto povzročajo bolečine, togost ter močno vplivajo na vaš vsakdan in kakovost življenja. Pravilna diagnoza in pravočasno ukrepanje sta ključna za upočasnitev napredovanja bolezni.

Specializirana fizioterapevtska obravnava omogoča uspešnejše spopadanje z omenjenimi težavami, saj pomaga zmanjšati simptome in ohraniti telesno zmogljivost.