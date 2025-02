Kitajski avtomobilski proizvajalci so že napovedali integracijo umetne inteligence DeepSeek v svoje prihodnje avtomobile.

V zadnjih dneh in tednih je več kitajskih proizvajalcev napovedalo vlaganja v integracijo DeepSeeka v svoje avtomobile. Medtem ko nekateri evropski proizvajalci podobno že poskušajo z vmesnikom umetne inteligence ChatGPT, bodo Kitajci več kot očitno nove funkcije avtomobila razvijali z nedavno predstavljenim kitajskim vmesnikom.

Foto: Guliverimage

“Umetna inteligenca bo vodila spremembe v avtomobilskem svetu v naslednjem desetletju in te bodo močno presegale elektrifikacijo,” je dejal He Xiaopeng, izvršni direktor Xpenga. Li Xiang, predsednik Li Auta, je poudaril, da je elektrifikacija šele prvi del preobrazbe avtomobilov kot smo jih poznali nekoč, drugo polovico pa bo izpolnila umetna inteligenca.

Kot prvi so integracijo DeepSeeka napovedali pri Geelyju z znamko Zeekr, podobno so nato med drugimi storili pri Dongfengu, Changanu, GAC, IM Motors in Great Wall Motor.

Z integracijo z DeepSeek se pričakuje, da bodo avtomobilski proizvajalci izboljšali funkcije, kot so: