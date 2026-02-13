Nataša Pirc Musar in Tina Gaber Golob postali zlati ambasadorki

Inštitut Zlata pentljica je danes na Brdu pri Kranju slavnostno podelil priznanja zlati ambasador. Ena izmed prejemnic naziva je postala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je priznanje prejela za svojo vlogo pri odpiranju prostora za sočutje, ozaveščanje in spoštljivo obravnavo otrok z rakom ter njihovih družin.

Pirc Musar je bila tudi slavnostna govornica na današnji prireditvi, ki se je je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob z ženo Tino Gaber Golob. Slednja je priznanje zlati ambasador prejela za svojo nesebično podporo in prizadevanja, s katerimi je sporočilo upanja za otroke z rakom ponesla vse do Vatikana, so sporočili z Inštituta Zlata pentljica.

Večer v znamenju poguma, pomoči in podpore

Mladi so letos podelili skupno devet priznanj posameznikom, ki so v letu 2025 s svojim delovanjem omogočili, da Inštitut Zlata pentljica nudi varno zavetje in pomoč prek Katrinega sklada. Vsak ambasador predstavlja nepogrešljiv delček mozaika v tej dobrodelni zgodbi, so zapisali.

Pirc Musar je bila tudi slavnostna govornica na današnji prireditvi. Foto: STA

Po njihovih navedbah je večer, ki so ga v celoti povezovali in vodili mladi, ki so premagali raka, minil v znamenju poguma, medsebojne pomoči in neprecenljive podpore, ki jo ti mladi prejemajo od posameznikov in organizacij. Program so obogatili otroci, ki so sami izkusili težko preizkušnjo bolezni.

Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom združuje otroke in mladostnike, ki so se v otroštvu soočili z rakom. Današnji dogodek je povezan z mednarodnim dnem boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo 15. februarja.