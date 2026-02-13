Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
13. 2. 2026,
19.19

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
predsednica Nataša Pirc Musar Inštitut zlata pentljica

Petek, 13. 2. 2026, 19.19

18 minut

Nataša Pirc Musar in Tina Gaber Golob postali zlati ambasadorki

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Nataša Pirc Musar, Tina Gaber Golob | Prireditve so se udeležili premier Robert Golob s soprogo Tino Gaber Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar. | Foto STA

Prireditve so se udeležili premier Robert Golob s soprogo Tino Gaber Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Foto: STA

Inštitut Zlata pentljica je danes na Brdu pri Kranju slavnostno podelil priznanja zlati ambasador. Ena izmed prejemnic naziva je postala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je priznanje prejela za svojo vlogo pri odpiranju prostora za sočutje, ozaveščanje in spoštljivo obravnavo otrok z rakom ter njihovih družin.

Pirc Musar je bila tudi slavnostna govornica na današnji prireditvi, ki se je je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob z ženo Tino Gaber Golob. Slednja je priznanje zlati ambasador prejela za svojo nesebično podporo in prizadevanja, s katerimi je sporočilo upanja za otroke z rakom ponesla vse do Vatikana, so sporočili z Inštituta Zlata pentljica.

Večer v znamenju poguma, pomoči in podpore

Mladi so letos podelili skupno devet priznanj posameznikom, ki so v letu 2025 s svojim delovanjem omogočili, da Inštitut Zlata pentljica nudi varno zavetje in pomoč prek Katrinega sklada. Vsak ambasador predstavlja nepogrešljiv delček mozaika v tej dobrodelni zgodbi, so zapisali.

Pirc Musar je bila tudi slavnostna govornica na današnji prireditvi. | Foto: STA Pirc Musar je bila tudi slavnostna govornica na današnji prireditvi. Foto: STA

Po njihovih navedbah je večer, ki so ga v celoti povezovali in vodili mladi, ki so premagali raka, minil v znamenju poguma, medsebojne pomoči in neprecenljive podpore, ki jo ti mladi prejemajo od posameznikov in organizacij. Program so obogatili otroci, ki so sami izkusili težko preizkušnjo bolezni.

Inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom združuje otroke in mladostnike, ki so se v otroštvu soočili z rakom. Današnji dogodek je povezan z mednarodnim dnem boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo 15. februarja.

Nataša Pirc Musar, Elda Viler
Trendi Nataša Pirc Musar zapela pesem Elde Viler #video
Frank-Walter Steinmeier, Pirc Musar
Novice Pirc Musar nemškega kolega označila za državnika, človeka in modreca
Mednarodno sodišče Haag (ICJ)
Novice Slovenija podpira kandidaturo ICJ za Nobelovo nagrado za mir
predsednica Nataša Pirc Musar Inštitut zlata pentljica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.