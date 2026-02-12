ACH Volley izgubil s Trentinom, a dobil niz

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley je odigral zadnjo domačo tekmo v skupini A lige prvakov in z italijanskim velikanom Trentino Itas izgubil z 1:3, potem ko je bil ta nasprotnik na prvi tekmi v začetku decembra v Trentu boljši s 3:0. ACH je dvoboj izvrstno začel, v prvem nizu povedel z 10:6, a ga nato vseeno izgubil (21:25). V drugem nizu so bili gostje precej boljši (25:17). ACH je tudi tretji nit dobro začel (8:4), a je Trentino z odličnim servisom znova povedel (13:18). A za Ljubljančane ni bilo predaje, povedli so s 23:22 in niz dobili s 25:22. Izsili so četrti niz, ki je bil izenačen, a je na koncu pripadel gostom (25:23).

Slovenski prvaki so na peti tekmi lige prvakov doživeli četrti poraz. Še drugič v sezoni 2025/26 so bili od njih boljši velikani evropske klubske odbojke iz Trentina. V skupini A vodi turški Ziraat s 15 točkami. Trentino je zbral 11, ACH Volley tri, Tours pa eno točko.

Tonček Štern Foto: Filip Barbalić Izbranci Igorja Kolakovića so v dvorani pod Rožnikom sijajno odprli obračun proti papirnatim favoritom z Apeninskega polotoka, ki so v slovensko prestolnici pripotovali brez prvega zvezdnika Alessandra Michieletta. Po vodstvu z 8:5 so gostujočo klop prisilili, da je zahtevala pol minute odmora. Ta ni zaustavila naleta domače ekipe. Po njej je osvojila še dve točki in povedla z 10:5, nato pa je italijanska zasedba pokazala mišice in po delnem izidu 5:0 tekmo postavila v začetno izhodišče (10:10). Do konca prvega niza se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, domači odbojkarji so nazadnje vodili z 19:7, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli štirikratni zmagovalci lige prvakov iz Italije in prvi niz dobili s 25:21.

Italijani so v drugem nizu povsem zagospodarili v Tivoliju in gostitelje zasenčili v vseh elementih igre. Ljubljanska klop je po zaostanku 3:7 prvič poklicala igralce na posvet, a Kolakovićevi napotki niso prinesli spremembe. Gosti so še naprej prevladovali v vseh smereh igre in gostitelje držali na varni razdalji ter niz zaključili s 25:17.

Tine Urnaut Foto: Filip Barbalić Slovenski prvaki so v uvodu tretjega niza povedli s 5:0, po polminutnem odmoru pa so odbojkarski silaki iz Trentina strnili svoje vrste in izenačili na 8:8. A ljubljanska ekipa ni izobesila bele zastave. Do konca niza se je trudila po svojih najboljših močeh in v zadnjem delu niza ne le nadoknadila šest točk zaostanka (11:17), temveč uprizorila prvovrsten preobrat. Z bojevito in srčno predstavo je pri zaostanku 18:22 na servis Tineta Urnauta naredila delni izid 7:0 in tretji niz dobila s 25:22.

ACH Volley je v začetku četrtega niza zaostal z 1:5, nato pa znova pokazal zobe in izenačil na 18:18. Domači odbojkarji so gostom kljubovali do samega konca, po vnovičnem izenačenju na 21:21 pa nato zaostali za dve točki (21:23). Kolaković je zahteval polminutni odmor, njegovi varovanci so se približali na 22:23 in 23:24, Trentino pa je v razburljivi končnici izkoristil drugo zaključno žogo za končno zmago s 25:23.

Pri Ljubljančanih je bil najučinkovitejši Tonček Štern s 26, pri gostih pa Francoz Theo Faure s 30 točkami.

