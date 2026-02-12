Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
12. 2. 2026,
21.55

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
odbojkarska liga prvakov ACH Volley Trentino Itas odbojka

Četrtek, 12. 2. 2026, 21.55

33 minut

Odbojkarska liga prvakov, skupinski del, peti krog

ACH Volley izgubil s Trentinom, a dobil niz

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
ACH Volley, liga prvakov | ACH Volley je doma izzval Trentino. Izgubil je z 1:3. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley je doma izzval Trentino. Izgubil je z 1:3.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley je odigral zadnjo domačo tekmo v skupini A lige prvakov in z italijanskim velikanom Trentino Itas izgubil z 1:3, potem ko je bil ta nasprotnik na prvi tekmi v začetku decembra v Trentu boljši s 3:0. ACH je dvoboj izvrstno začel, v prvem nizu povedel z 10:6, a ga nato vseeno izgubil (21:25). V drugem nizu so bili gostje precej boljši (25:17). ACH je tudi tretji nit dobro začel (8:4), a je Trentino z odličnim servisom znova povedel (13:18). A za Ljubljančane ni bilo predaje, povedli so s 23:22 in niz dobili s 25:22. Izsili so četrti niz, ki je bil izenačen, a je na koncu pripadel gostom (25:23).

Ziraat Bankkart : ACH Volley, Tine Urnaut
Sportal Ne želijo gledati na lestvico, osredotočajo se nase

Slovenski prvaki so na peti tekmi lige prvakov doživeli četrti poraz. Še drugič v sezoni 2025/26 so bili od njih boljši velikani evropske klubske odbojke iz Trentina. V skupini A vodi turški Ziraat s 15 točkami. Trentino je zbral 11, ACH Volley tri, Tours pa eno točko.

Tonček Štern | Foto: Filip Barbalić Tonček Štern Foto: Filip Barbalić Izbranci Igorja Kolakovića so v dvorani pod Rožnikom sijajno odprli obračun proti papirnatim favoritom z Apeninskega polotoka, ki so v slovensko prestolnici pripotovali brez prvega zvezdnika Alessandra Michieletta. Po vodstvu z 8:5 so gostujočo klop prisilili, da je zahtevala pol minute odmora. Ta ni zaustavila naleta domače ekipe. Po njej je osvojila še dve točki in povedla z 10:5, nato pa je italijanska zasedba pokazala mišice in po delnem izidu 5:0 tekmo postavila v začetno izhodišče (10:10). Do konca prvega niza se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo, domači odbojkarji so nazadnje vodili z 19:7, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli štirikratni zmagovalci lige prvakov iz Italije in prvi niz dobili s 25:21.

Italijani so v drugem nizu povsem zagospodarili v Tivoliju in gostitelje zasenčili v vseh elementih igre. Ljubljanska klop je po zaostanku 3:7 prvič poklicala igralce na posvet, a Kolakovićevi napotki niso prinesli spremembe. Gosti so še naprej prevladovali v vseh smereh igre in gostitelje držali na varni razdalji ter niz zaključili s 25:17.

Tine Urnaut | Foto: Filip Barbalić Tine Urnaut Foto: Filip Barbalić Slovenski prvaki so v uvodu tretjega niza povedli s 5:0, po polminutnem odmoru pa so odbojkarski silaki iz Trentina strnili svoje vrste in izenačili na 8:8. A ljubljanska ekipa ni izobesila bele zastave. Do konca niza se je trudila po svojih najboljših močeh in v zadnjem delu niza ne le nadoknadila šest točk zaostanka (11:17), temveč uprizorila prvovrsten preobrat. Z bojevito in srčno predstavo je pri zaostanku 18:22 na servis Tineta Urnauta naredila delni izid 7:0 in tretji niz dobila s 25:22.

ACH Volley je v začetku četrtega niza zaostal z 1:5, nato pa znova pokazal zobe in izenačil na 18:18. Domači odbojkarji so gostom kljubovali do samega konca, po vnovičnem izenačenju na 21:21 pa nato zaostali za dve točki (21:23). Kolaković je zahteval polminutni odmor, njegovi varovanci so se približali na 22:23 in 23:24, Trentino pa je v razburljivi končnici izkoristil drugo zaključno žogo za končno zmago s 25:23.

Pri Ljubljančanih je bil najučinkovitejši Tonček Štern s 26, pri gostih pa Francoz Theo Faure s 30 točkami.

Liga prvakov, peti krog:

Torek, 10. februar

Sreda, 11. februar

Četrtek, 12. februar

Lestvice:

slovenska odbojkarska reprezentanca, Slovenija : Italija, Stožice
Sportal Slovenski odbojkarji začenjajo v Linjinu, v Ljubljani tudi Italija
Alpacem Kanal
Sportal Kanalci v derbiju kroga ugnali Calcit in se povzpeli na drugo mesto
odbojkarska liga prvakov ACH Volley Trentino Itas odbojka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.