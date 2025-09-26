Koprčan Toni Vodišek, srebrn na lanskih olimpijskih igrah, je že nekaj časa na prizorišču letošnjega svetovnega prvenstva v formuli kajt. V Cagliariju na Sardiniji se bodo prvi plovi začeli 30. septembra, finalne regate pa bodo petega oktobra. "Želja po kolajni je vedno prisotna, tudi po zlati, a moram biti malo tudi realen po poškodbi in dolgem premoru. Najprej si želim med prvo osmerico, da pridem v izločilne regate vse do finalne. Glede na vse, kar je bilo za mano, pa bi bil vesel tudi, če bi bil osmi."

Foto: Elevatum Sports "Ne skrivam želje po kolajni, čeprav se je še pred nekaj meseci to zdelo noro, ko nisem smel stopiti na nogo," pred začetkom svetovnega prvenstva s Sardinije sporoča Toni Vodišek. Nazadnje je postal svetovni prvak pred tremi leti, prav na Sardiniji. Po uspešno prestani decembrski operaciji kolena, rehabilitaciji ter julijski zmagi na testni predolimpijski regati v Los Angelesu je zanj to največji izziv letošnje sezone.

"V Los Angeles sem šel tako rekoč brez pričakovanj testirat veter in vodo, kjer bodo naslednje olimpijske igre. Vse skupaj se je odvilo najbolje mogoče – dokazal sem si, da je koleno dobro, da je pripravljeno na obremenitve, da je poškodba stvar preteklosti. Vsak dan sem bil bolj sproščen. Končna zmaga mi je dala dodatno samozavest in motivacijo. Sicer v ZDA ni bilo vseh najboljših, a na to se nisem oziral. Vedno je treba premagati tistega, ki je prisoten. Zdaj grem tudi na svetovno prvenstvo morda z nekoliko večjimi apetiti, kot sem načrtoval," poudarja Koprčan.

"Verjamem, da znamo in zmoremo"

V Cagliariju bodo nastopili vsi najboljši kajtarji. Vodišek bo napadal najvišja mesta, ob strani pa mu bo stala ekipa, ki ji je pred letošnjo sezono dodal tudi taktika, ki poleg trenerja in očeta skrbi za najboljšo pripravo in izvedbo na tekmovanjih. "Trud in posvečenost sta se izplačala in po nastopu v ZDA sem še bolj samozavesten kot prej. Zavedam se, da bo konkurenca močna, morali bomo biti zbrani ter osredotočeni na vseh regatah. Verjamem, da znamo in zmoremo, moramo biti optimisti in samozavestni," poudarja 25-letni Vodišek.

"Ne vidi možnosti, da bi se poškodba ponovila"

Za njim je težko obdobje. Foto: osebni arhiv Tonija Vodiška Koleno si je prvič poškodoval že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko si je strgal sprednjo in zadnjo križno vez, obenem pa si je še poškodoval meniskus in ligamente. Na obeh prvenstvih je nastopil in postal svetovni ter evropski prvak. "Noga je zdaj super, pogovarjal sem se z Brunom Lobom, kajtarjem iz Brazilije, ki je kirurg in operira take vrste poškodb, kot sem jo imel sam. Razložil mi je, da je minilo že kar nekaj časa ter da sem tudi na vodi videti zelo dobro. Ne vidi možnosti, da bi se poškodba ponovila. Po vseh teh besedah sem se počutil še bolje," pravi, a še vedno nosi opornico. Ni pa povsem zdrav. "Nisem še stoodstoten, bil sem bolan, pred nekaj dnevi sem imel vročino. Hitreje se utrudim, ampak vsak dan gre na bolje."