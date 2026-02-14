Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota, 14. 2. 2026, 11.50

3 minute

Vodja olimpijskih iger omenjen v Epsteinovih dokumentih

Avtorji:
K. M., STA

Casey Wasserman | Caseya Wassermana so številni pozvali k odstopu. | Foto Reuters

Caseya Wassermana so številni pozvali k odstopu.

Foto: Reuters

Predsednik organizacijskega odbora olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu Casey Wasserman se je potem, ko se je njegovo ime pojavilo v dokumentih iz dosjejev pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, odločil prodati svojo agencijo za talente Wasserman Group. Kljub številnim pozivom k odstopu pa bo ostal vodja iger.

Wassermana so številni pozvali k odstopu, potem ko so v dokumentih, ki jih je minuli mesec objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, odkrili sporna sporočila, ki jih je leta 2003 poslal nekdanjemu dekletu spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Ghislaini Maxwell.

Wasserman je Maxwell, ki je obsojena na 20 let zapora zaradi trgovanja z mladoletnimi dekleti za Epsteina, po elektronski pošti med drugim prosil za masažo in ji napisal, da jo pogreša. Dopisovala naj bi si, preden je Wasserman izvedel za njena kazniva dejanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Agencijo bo prodal, ostal bo na položaju vodje prihajajočih poletnih olimpijskih iger 

V pismu, ki ga je naslovil na zaposlene v agenciji Wasserman Group, se je opravičil in zapisal, da bo agencijo prodal, vendar ostal na položaju vodje prihajajočih poletnih olimpijskih iger. "Globoko obžalujem, da so vam moje napake v preteklosti povzročile toliko nelagodja," je Wasserman zapisal v pismu, ki so ga objavili številni ameriški mediji.

Trenutno dogajanje po njegovih besedah ni pravično tako do zaposlenih kot tudi do strank in partnerjev, ki jih v agenciji zastopajo, je njegove besede povzela AFP.

Iz organizacijskega odbora iger v Los Angelesu so sicer pred dnevi sporočili, naj Wasserman nadaljuje s svojim delom in vlogo na prihajajočih olimpijskih igrah. Medtem je več osebnosti, ki jih zastopa Wassermanova agencija, vključno z grammyjem nagrajena ameriška pevka Chappell Roan, po razkritju njegove vpletenosti v škandal napovedalo preklic sodelovanja z agencijo. K odstopu z mesta predsednika organizacijskega odbora ga je pozvalo tudi več losangeleških uradnikov.

Casey Wasserman Los Angeles olimpijske igre
