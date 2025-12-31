Slovenska rokometna reprezentanca bo na evropskem prvenstvu nastopila tudi brez Nejca Cehte. Izkušeni desni zunanji rokometaš je selektorja Uroša Zormana obvestil, da se zaradi družinskih obveznosti tokrat reprezentančni akciji ne bo pridružil, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Slovenska izbrana vrsta se bo prvi dan novega leta v Zrečah zbrala v precej spremenjeni zasedbi, kot smo je bili vajeni v zadnjih letih. Manjkali bodo številni nosilci igre. Po predhodnem dogovoru s selektorjem zaradi preobremenjenosti na tokratni reprezentančni akciji ne bosta sodelovala Blaž Blagotinšek in Borut Mačkovšek, poškodbe pa so od nastopov v dresu z državnim grbom oddaljile Miho Zarabca, Matica Grošlja, Tadeja Kljuna, Mitjo Janca in Jako Malusa.

Zdaj je sodelovanje iz osebnih razlogov odpovedal še Nejc Cehte, ki je pred dobrim mesecem našel nov velik izziv na športni poti in se iz Severne Makedonije preselil v Nemčijo, kjer je okrepil eno najboljših ekip Lige prvakov Füchse Berlin. Bližajoči se reprezentančni premor želi izkoristiti za preživljanje časa z družino, ki je v Nemčiji nima ob sebi, o čemer je seznanil strokovni štab, so zapisali pri RZS.

Selektor Uroš Zorman je po razkritju seznama vabljenih igralcev na priprave ter naknadnih odpovedih Janca in Malusa v kader dodatno vpoklical Andraža Makuca, po zadnji odpovedi Cehteta pa bo seznam udeležencev priprav ostal skrčen na 20 imen.

Uroš Zorman Foto: Aleš Fevžer

Na mestu desnega zunanjega rokometaša je namreč s širšega seznama 35 imen, ki ga je bilo treba določiti že pred časom in iz katerega lahko selektorji izbirajo igralce za nastop na evropskem prvenstvu, preostal le Timotej Grmšek, ki je na priprave že vabljen. Selektor bo tako na omenjenem igralnem mestu primoran rešitve iskati znotraj obstoječega kadra. Ena od možnosti, ki se ponujajo, je tudi kapetan Blaž Janc, sicer desnokrilni igralec, ki pa v tej sezoni pri španskem velikanu iz Barcelone precej igralnega časa preživi prav na zunanjih igralnih mestih.

Na pripravah, ki se bodo začele 1. januarja v Zrečah, bodo sodelovali krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Janez Guček, Nik Henigman, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Andraž Makuc, Domen Makuc, Domen Tajnik in Timotej Grmšek, krožni napadalci Lan Grbić, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik in Stefan Žabić ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Miljan Vujović.

Edina domača pripravljalna tekma bo na sporedu v torek, 6. januarja, ob 18. uri v prenovljeni Športni dvorani Trebnje, kjer se bo slovenska reprezentanca pomerila s Kuvajtom.