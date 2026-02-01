Trump zagrozil Kanadi: Storili bomo nekaj zelo velikega

Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da se bodo ZDA odzvale, če bo Kanada nadaljevala s trgovinskim sporazumom, ki ga je dosegla s Kitajsko. "Če bodo sklenili sporazum s Kitajsko, bomo storili nekaj zelo velikega," je povedal novinarjem na letalu Air Force One, ki je bilo na poti iz Washingtona na Florido.

"Nočemo, da Kitajska prevzame Kanado. In če bodo sklenili sporazum, ki ga želi skleniti Kitajska, se bo to zgodilo," je še dejal ameriški predsednik.

Trump je že prejšnji teden zagrozil, da bo uvedel 100-odstotne carine na blago, uvoženo iz Kanade, če bo država nadaljevala s trgovinskim sporazumom s Kitajsko.