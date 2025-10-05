Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

5. 10. 2025
14.19

1 ura, 31 minut

Češka vlada zmaga parlamentarne volitve Andrej Babiš

Nedelja, 5. 10. 2025, 14.19

Babiš ob srečanju s predsednikom Pavlom izrazil zvestobo Evropi

Na. R., STA

Na srečanju je Babiš med drugim izrazil zvestobo Evropi in poudaril, da si želi, da Evropa dobro deluje. Volivce je sicer prepričal z obljubami o socialni varnosti in ustavitvi vojaške pomoči Ukrajini, zaradi česar so strokovnjaki izrazili zaskrbljenost, da bi se država v primeru njegove zmage približala Slovaški in Madžarski.

Na srečanju je Babiš med drugim izrazil zvestobo Evropi in poudaril, da si želi, da Evropa dobro deluje. Volivce je sicer prepričal z obljubami o socialni varnosti in ustavitvi vojaške pomoči Ukrajini, zaradi česar so strokovnjaki izrazili zaskrbljenost, da bi se država v primeru njegove zmage približala Slovaški in Madžarski.

Vodja stranke ANO, ki je zmagala na čeških parlamentarnih volitvah, Andrej Babiš je ob današnjem srečanju s predsednikom Petrom Pavlom izrazil zvestobo Evropi. Poudaril je, da je za Evropo in da si želi, da Evropa dobro deluje. Predsednik, ki mora imenovati naslednjega premierja, Babišu mandata sestave vlade sicer še ni zaupal.

Na dvodnevnih parlamentarnih volitvah je Babiševa populistična stranka ANO prejela 34,5 odstotkov glasov in si s tem zagotovila 80 sedežev v 200-članskem parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Babiš se s tem po štirih letih nadeja vrnitve na premierski položaj.

Ob izvolitvi je Babiš dejal, da si prizadeva oblikovati vlado zgolj iz svoje stranke.

V igri je sicer tudi sodelovanje s skrajno desno stranko Svoboda in neposredna demokracija (SPD), ki je osvojila 7,8 odstotka glasov oz. 15 sedežev v parlamentu ter novo stranko Motoristi. Ti so osvojili 6,8 odstotka glasov oz. 13 mest v parlamentu.

Vladajoča liberalno-konservativna koalicija Skupaj premierja Petra Fiale je dosegla 23,4 odstotka glasov in 52 mest v parlamentu. Sedanja koalicijska županska stranka (STAN) je prejela 11,2 odstotka glasov.

Babiš se je danes sestal s predsednikom Pavlom, ki mora skladno z ustavo imenovati naslednjega premierja, a Babišu mandata za sestavo vlade danes še ni zaupal.

V prejšnjem mandatu med letoma 2017 in 2021 je bil Babiš sicer kritičen do nekaterih politik EU in je gojil dobre odnose z Budimpešto in Bratislavo, ki sta ohranili vezi z Moskvo kljub njeni invaziji na Ukrajino.

