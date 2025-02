50-letni Robbie Williams v sklopu svoje turneje Live 2025 prihaja k našim severnim sosedom. V Celovcu bo 14. septembra nastopil na stadionu Wörthersee.

Svojo turnejo bo popzvezdnik začel v škotskem Edinburgu 31. maja, zaključil pa naj bi jo 7. oktobra v Istanbulu v Turčiji. Ustavil se bo še v številnih evropskih državah in mestih, med drugim v Angliji, Nemčiji, na Nizozemskem, Irskem in Danskem, v Italiji, Franciji, Litvi, Latviji, na Švedskem in še drugod, tudi v že omenjeni Avstriji.

Ob koncu lanskega leta je izšel tudi njegov biografski film Better Man, v katerem je Robbie Williams upodobljen kot šimpanz. Več o filmu si lahko preberete v spodnjem članku:

V sklopu evropske turneje pa bo Williams 17. julija nastopil tudi pri naših zahodnih sosedih v Trstu:

