Povod za koncert Lare Baruca je bila obletnica albuma, ki velja za njenega najbolj prepoznavnega. Na njem je izšla tudi skladba Ti si se bal, s katero se je predstavila širšemu občinstvu po tem, ko je z njim leta 1999 nastopila na slovenskem izboru za evrovizijsko tekmovanje.

"Pripravili smo popotovanje od leta 1999 oziroma še malo prej, ker bo ena skladba tudi iz leta 1997. V bistvu smo ves program zaokrožili tudi z novimi stvarmi in novimi singli, EP Boutique 99 s priredbami skladb, ki so jih leta 1999 izdali drugi avtorji in izvajalci. Kar pester program," je pred koncertom povedala pevka.

Baruca je dodala, da ji je všeč predvsem to, da z njo potujejo tudi vsi tisti, ki poslušajo te skladbe. "Marsikdo je rekel, da je lepo spet slišati skladbe, ki so jih poslušali, ko so bili še najstniki oziroma mlajši. Nekako se s temi skladbami spet vrnejo v tisto obdobje," je še povedala Baruca.

Kot je Baruca povedala za STA, je na oder postavila zlasti starejše skladbe in omenjeni album. Medtem so njeni oboževalci lahko na koncertu slišali tudi pesem s prve plošče Hudič izgublja moč, ki jo po njenih besedah pozna le malo poslušalcev in je bila napisana pred 30 leti, ter dela s kasnejših albumov in vse do najnovejših singlov kot sta Nabiram zvezde in Padava. Na odru so Baruco spremljali glasbeniki, s katerimi sodeluje tudi v studiu, vsi so iz Italije.

"Mi smo prvi, a upam, da nismo zadnji"

Koncert je bil poseben zaradi razporejanja zvoka na različne strani dvorane. Tehnologija, znana kot surround system, ni nova, saj jo je uporabljala že skupina Pink Floyd, vendar je od takrat toliko napredovala, da je mogoče posamezne elemente pošiljati v različne dele dvorane. S tovrstnim nastopom se je Baruca že lani predstavila v Portorožu, v Ljubljani pa bo po napovedih organizatorjev prvi koncert v takšni obliki. "Mi smo prvi, a upam, da nismo zadnji," je o posebnem avdiosistemu povedala Baruca in dodala, da bo svoj novi album izdala do konca tega ali pa v naslednjem letu. Kot je še povedala pevka, bo letos zagotovo še predstavila kakšen nov singel.

Koncert obogatili še z videoelementi in svetlobno scenografijo

Koncert v t. i. tehniki immersive audio je poslušalce umestil v glasbo, saj je zvok prihajal iz zvočnikov, postavljenih po celotni dvorani, ki je bila posebej za ta dogodek opremljena še z dodatnimi zvočniki. Kot je za Siol.net že povedala Baruca, je tehnično zahteven projekt vključeval postavitev 44 dodatnih zvočnikov po dvorani za dosego tridimenzionalnega zvočnega okolja. Tehnika je znana tudi iz filmske industrije in je na koncertu obogatena še z videoelementi in svetlobno scenografijo.

Primorska pevka Baruca velja za eno najprepoznavnejših imen slovenske glasbene scene. Čeprav je začela in najdlje ustvarjala v pop rocku, mojstrsko prehaja med žanri in blesti tako v elektronskih produkcijah kot v akustičnih izvedbah. Med njenimi uspešnicami so še skladbe Kletka želja, Sonce in luna ter Norec.