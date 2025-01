15. januarja pripravljate svoj ekskluzivni koncert Potopljena v glasbo in pregled 25-letnice svoje kariere. Zakaj nastopate le na izbranih koncertnih odrih in zakaj ste se odločili za vrnitev na glasbeno sceno?

Četrt stoletja je od albuma Kar ne piše, ki je bil na moji glasbeni poti prelomen. S skladbama Ti si se bal in Sonce in luna sem se leta 1999 predstavila slovenskemu občinstvu in to obletnico sem želela proslaviti na poseben način. Tako sem posnela EP Boutique 99, kjer sem priredila tri skladbe glasbenih kolegov Dan D, Siddharte in Mitje, ki so izšle tistega leta. Od samega začetka pa smo s fanti vedeli, da bomo pripravili tudi koncert, ki bo to obletnico proslavil. Splet srečnih dogodkov je pripeljal do tega, da smo se koncerta lotili s tehnologijo immersive avdio. Tak tip produkcije zahteva zelo specifične prostore, zato smo jo lahko izvedli le v nekaterih dvoranah v Sloveniji. Do zadnjega sem upala, da se bo koncert zgodil tudi v Mariboru, ampak žal nismo našli primernega termina.

Koncert v Kinu Šiška bo tudi vaša zadnja koncertna izvedba, ko boste z zvočniki ustvarili edinstveno zvočno okolje s t. i. tehnologijo immersive audio. Zakaj ste se odločili za to tehnologijo pri izvedbi koncerta, ki bo tudi prva v taki obliki v Ljubljani?

Pred dvema letoma sem na sejmu novih tehnologij v Barceloni tudi sama izkusila predstavitev tehnologije immersive audio in takrat izrazila željo, da bi nekoč ustvarila koncert v tej tehnologiji. Moj partner je tonski tehnik in je bil tudi zanj to lep izziv. Leto kasneje, ko smo že vedeli, da bomo delali koncert v Avditoriju, smo povabili te iste proizvajalce k sodelovanju in oni so na naše presenečenje takoj privolili. Tako smo zavihali rokave in se zakopali v projekt, ki je posrkal naslednjih pet mesecev (smeh op. a.).

Kdo je Lara Baruca?



Lara Baruca je 45-letna slovenska pevka in skladateljica zabavne glasbe. Širši slovenski javnosti se je predstavila na Slovenskem predizboru za evrovizijsko popevko, na Emi leta 1999 s pesmijo Ti si se bal, istega leta pa je s pesmijo Moja zvezda nastopila tudi na Slovenski popevki in prejela nagrado za najboljšega debitanta. Tudi Larina družina je tesno povezana z glasbo. Larin oče Adriano Baruca je avtor, pevec in kitarist v skupini Platana, stric Armando pa je v isti skupini bobnar in manager.

Kaj je dodana vrednost te tehnologije in kaj da poslušalcu?

Glasba se doživlja na veliko bolj naraven način. Naša ušesa že poslušajo v tehnologiji immersive audio, percipiramo zvoke, ki prihajajo iz vseh smeri, če pa ima zvok, ki ga slišimo samo en izvor, je izkušnja manj "barvita". Osebno sem to doživela, kot bi se potopila v zvok, zato je naslov koncerta Potopljena v glasbo.

"Program bo jagodni izbor vse moje glasbe. Od skladbe iz mojega prvega albuma, ki je nastala pred 30 leti, do najnovejšega singla Padava," je povedala Baruca. Foto: promocijsko gradivo

Kaj lahko oboževalci pričakujejo od koncerta, kakšen bo program?

Program bo jagodni izbor vse moje glasbe. Od skladbe iz mojega prvega albuma, ki je nastala pred 30 leti, do najnovejšega singla Padava. Na oder sem postavila tudi nekaj skladb, ki so malo manj znane, nosijo pa poseben pomen.

Najnovejši singel Padava:

V zadnjih letih se niste osredotočali samo na glasbeno ustvarjanje, ampak ste po zaključku študija v Milanu zajadrali v poslovne vode. S čim vse se ukvarjate v svoji založbi Epops music?

Epops je predvsem založništvo za posel, ki se odvija predvsem na italijanskem trgu. Polovica mojega življenja se dogaja v Italiji, tam tudi vadimo in vsi glasbeniki, ki so z menoj na odru, prihajajo iz Italije. Z njimi veliko sodelujem tudi v studiu, saj vsi snemajo za Epops.

S čim se ukvarjate v prostem času, ko vaše misli niso zgolj pri glasbi in podjetniškem ustvarjanju?

Imam veliko hobijev, najraje pa prosti čas porabim za potovanja. Všeč mi je, ko mi druge kulture razširijo obzorja, postavijo zakoreninjena prepričanja na glavo in dokažejo, da je življenje zelo barvito. Potovanja imajo pri meni to moč, da mi zrušijo trdne ideje in tako postanem svobodnejša.

