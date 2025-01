Better Man je biografski film o popzvezdniku Robbieju Williamsu, a povsem drugačen kot katerikoli glasbeni biografski film doslej, saj je Robbie upodobljen kot šimpanz. Pa se to obnese? Vsekakor!

Robbie Williams je bil v začetku tisočletja najbolj priljubljen glasbenik v Evropi, če ne celo na svetu. Poleg stadionov je polnil tudi tabloide z ekscesi in eskapadami, pogosto povezanimi z zabavami in drogami. Biografski film, ki nosi ime po Williamsovi uspešnici iz albuma Sing When You’re Winning in temelji na intervjujih, ki jih je opravil z režiserjem, je v celoti avtorizirana različica zgodbe.

Poglejte napovednik:

Williams je zmeraj slovel po odbitem smislu za humor in nikoli ni bil pretirano spoštljiv do svoje zapuščine in tako dobimo iskreno in izredno smešno biografijo, ki jo – podobno kot pri njegovi glasbi – v najbolj nepričakovanih trenutkih presekajo presenetljivo čustveni trenutki.

Manj razvit

Za nameček se režiser filma Michael Glacey, tako kot pred sedmimi leti z Največjim šovmanom, izkaže s spektakularnimi koreografijami in plesnimi točkami, ki dodatno povzdignejo dogajanje v področje nadrealizma – kot da že podoba glavnega junaka kot realistično digitalno animiranega šimpanza ne bi bila dovolj. Ta element je povsem inkorporiran v film in nobeden od preostalih človeških likov se nikoli ne obregne ob to. Williamsu je bila ideja izredno všeč, saj pravi, da se mu je zmeraj zdelo, da je manj razvit od drugih.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zgodba Better Man se začne v Williamsovem otroštvu, v industrijskem mestu Stokes-on-Trent, kjer se zdi edina perspektiva za pobeg kariera v nogometu … ali pa morda v glasbi. Robert je obupen v prvem, a ima perspektive za drugo, podobno kot njegov oče, policist, ki zapusti družino, da bi se posvetil (precej bedni) glasbeni karieri. Robert vztraja in na avdiciji za novo fantovsko skupino prepriča menedžerja, ki je – kot poudari Williamsova naracija – iz pravnih razlogov krasen človek, ampak v resnici pa totalna pi... Podobnega tretmaja so deležni še nekateri drugi kolegi in prijatelji, tudi Oasis.

Od gejevskih klubov do Angels

Segment filma s Take That je izredno hudomušen, saj je to še pred njegovim popolnim zdrsom v droge in alkohol, še posebej fascinantno pa je, da so začeli koncertirati po gejevskih klubih, kjer, kot Williams poudari, so jih sprejeli brez predsodkov, kar jim je dalo samozavest za naprej. Nato so pridobili publiko najstniških deklet, kmalu celih armad, ki jih niso oblegale le na koncertih, temveč tudi pred njihovimi domovi.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film ni klasična biografija v duhu Bohemian Rhapsody ali Hoje po robu tudi zato, ker je muzikal, saj so pesmi pogosto uporabljene kot ponazoritev življenjskih prelomnic, pri čemer se avtorji filma – in torej tudi Williams – ne ozirajo na to, kaj so pesmi v resnici pomenile, ko so nastale, temveč jih do konca in izredno učinkovito izkoristijo kot pripovedne elemente. Tako je denimo glasbena točka za Rock DJ narejena s Take That, čeprav jo je napisal pet let po odhodu iz skupine, She’s the One je uporabljena kot uvod v prikaz razmerja z Nicole Appleton, pa čeprav je sploh ni napisal on sam, temveč je priredba, njegova največja uspešnica Angels pa se pojavi na nepričakovani točki filma in pridobi izredno mogočen dodaten pomen.

Ali je film Better Man vreden ogleda?

Če ste odraščali ob glasbi s preloma tisočletja, potem Robbieja Williamsa niste mogli zgrešiti. Ampak ne glede na to, ali imate njegove pesmi v lepem spominu ali se vam zdijo "zlajnane" ali ste jih uspešno ignorirali, je ta film nekaj posebnega, ker po eni strani ponudi nebrzdan spektakel, po drugi pa vključi največje klišeje rockerske biografije (odsoten oče, depresija, droge, tragična romanca …) in jih (po opičje) predstavi v povsem novi, bolj pristni in iskreni luči.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Better Man



Režija: Michael Gracey

Igrajo: Robbie Williams, Jonno Davies, Damon Herriman, Alison Steadman, Anthony Hayes, Steve Pemberton, Kate Mulvany

Žanr: Biografija

