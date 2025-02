Ameriška pevka Macy Gray bo 19. junija nastopila v ljubljanskem Kinu Šiška, kjer bo izvedla svoje največje uspešnice. Ikonična pevka s prepoznavnim raskavim glasom je svoj prvi album On How Life Is izdala leta 1999, zdaj pa bo to obletnico obeležila s posebno turnejo, v sklopu katere se vrača tudi pred ljubljansko občinstvo.

Čeprav je na začetku kariere pisala pesmi za prijatelje, je že s prvimi nastopi in izdajo prvenca postalo jasno, da je rojena nova glasbena zvezda. S svetlobno hitrostjo je osvojila milijone oboževalcev po vsem svetu, album pa je dosegel platinaste naklade. Med pesmimi je po priljubljenosti zavladal singel I Try, ki ji je prinesel svetovno slavo in številne nagrade, med njimi tudi nagrado grammy za najboljšo žensko pop vokalno izvedbo leta 2001. Z albumom On How Life Is sta lansirana še dva velika hita, Still in Why Didn't You Call Me.

Oglejte si še:

V svoji bogati karieri je Macy Gray sodelovala z glasbeniki, kot so Fatboy Slim, Black Eyed Peas, John Frusciante (Red Hot Chili Peppers) in Erykah Badu, s katerima je ustvarila pesem Sweet Baby na drugem albumu The Id. Gostovala je tudi na albumu Carlosa Santane s skladbo Amoré (Sexo). Njena glasba se je pojavila v številnih filmskih uspešnicah, med drugim v Chicago s skladbo Cell Block Tango / He Had It Comin'. Macy Gray ni le izjemna vokalistka, temveč tudi umetnica, ki nenehno raziskuje različne glasbene stile – od soula in R&B do retro diska in hiphopa. V več kot dveh desetletjih kariere je izdala več kot 20 albumov.