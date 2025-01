Ker so dobili ogromno prošenj, so se organizatorji odločili, da bodo ponovno združitev junakov turneje Popstars priredili še v Mariboru.

Pretekli konec tedna so Bepop Ladies, Game Over, Sebastian in Power Dancers po več kot dveh desetletjih spet nastopili skupaj. Ljubljanska Cvetličarna je bila nabito polna in čeprav je bilo sprva načrtovano, da bodo ta dogodek priredili le enkrat, so zdaj napovedali še koncert v Mariboru.

Foto: Marko Pigac

Organizatorji pravijo, da so s Štajerske dobili ogromno prošenj oboževalcev, ki si želijo videti junake turneje Popstars, in so napovedali, da se bodo ponovno zbrali 10. oktobra v mariborski dvorani Tabor.

Foto: Marko Pigac

Tudi tokrat bo zabava zgrajena na nepozabni glasbi 90. in 00. let, nastopili bodo junaki originalne turneje Popstars in pevci, ki so zaznamovali zadnja tri glasbena desetletja. Spektakularen šov, v katerem sodeluje več kot 30 nastopajočih, spremlja bogata tehnična produkcija in specialni efekti, predvsem pa je vse skupaj namenjeno obujanju spominov in ustvarjanju novih.

