Glasbenik Ed Sheeran je na družbenih omrežjih delil utrinke iz prihajajočega videospota za pesem Camera, s katerih je razvidno, da je spot posnel na Hrvaškem, v vlogi njegove žene pa se je preizkusila zvezdnica prve sezone serije Bridgerton Phoebe Dynevor.

Da se svetovni zvezdnik mudi na Hrvaškem, kjer snema videospot za eno od svojih pesmi, so hrvaški mediji poročali avgusta, ko so Sheerana opazili na otoku Hvar. Zdaj pa je tudi sam potrdil, da je za kuliso izbral prav lepote naših južnih sosedov in razkril zgodbo v ozadju.

Zasebnih posnetkov ne želi razkriti

Kot je pojasnil, je nameraval v videospotu za pesem Camera prvotno uporabiti zasebne posnetke ključnih trenutkov iz zveze s svojo ženo: "Ampak kot veste, sva zelo zaseben par in nekatere stvari sva želela obdržati samo zase. Zato sem nekaj ključnih trenutkov najinega razmerja za glasbeni videospot poustvaril s čudovito Phoebe Dynevor." Igralka, ki je med drugim zaslovela z vlogo Daphne Basset v Netflixovi uspešnici Bridgerton, se v njegovem prihajajočem videospotu tako preizkusi v vlogi pevčeve žene.

Ed Sheeran je od leta 2018 poročen s Cherry Seaborn, s katero se poznata že od otroštva, skupaj pa imata dve hčerki.

"Snemanje tega videa je bilo tako zabavno, skoraj kot bi bili ves čas na počitnicah," je še zapisal Sheeran in dodal, da je celoten spot posnet z mobilnim telefonom iPhone. "Upam, da vam bosta pesem in videospot všeč. Oba mi pomenita vse na svetu. Camera (pesem, op. p.) izide 12. septembra," je zaključil.

Čeprav glasbenik, ki je lani avgusta napolnil zagrebški hipodrom, lokacije posnetkov ni navedel, so njegovi oboževalci takoj prepoznali, da gre za Dalmacijo. "Hrvaška?" je v komentarjih zapisal eden od sledilcev, medtem ko so ga številni drugi podprli. Znano je, da je novi videospot snemal na otoku Hvar, kjer so pevca in igralko opazili avgusta, videli pa bomo tudi Split ter številne druge dalmatinske plaže in destinacije.

♬ Camera - Ed Sheeran @edsheeran My original Camera music video idea was using private home footage of mine and Cherrys key moments of our relationship. But as you guys know, we are an intensely private couple, and some things we wanted to keep just for us. So I recreated a few key moments of our relationship for the music video with the wonderful Phoebe Dynevor. It was so fun shooting this video, almost felt like a holiday for the whole shoot. It was all done on iPhone, and directed by the wonderful @Emil Nava . Hope you guys love the song, and the video. Both mean the world to me. Camera out September 12 with Play x #newmusic

Preberite tudi: