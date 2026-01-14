Italijansko ekipno zmagoslavje v Bad Gasteinu, Slovencev ni bilo na startu

Italijana Aaron March in Lucia Dalmasso sta zmagovalca prve ekipne tekme sezone svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnem slalomu, s čimer sta poskrbela, da so Italijani v Bad Gasteinu pobrali zmage na vseh treh tekmah in s tem potrdili svojo dominacijo v sezoni.

March in Dalmasso, zmagovalka torkove posamične tekme, sta kot člana Italije 2 v finalu premagala Švico 1, za katero sta tekmovala Dario Caviezel in Julie Zogg. Tretje mesto je zasedla Italija 3 z Gabrielom Messnerjem in Jasmine Coratti. Avstrijci so s četrtim mestom svoje ekipe šele drugič v 11 letih, od kar v Bad Gasteinu prirejajo ekipne tekme, ostali brez zmage.

Slovenci na start niso postavili svoje ekipe, odločili so se, da se bodo pred odhodom na naslednje tekme v Bansko, kjer bosta na sporedu dva paralelna veleslaloma, raje nekoliko odpočili.