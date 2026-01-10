Tim Mastnak tretji v Scuolu

Na peti tekmi svetovnega pokala deskarjev in deskark v alpskih disciplinah v švicarskem Scuolu je Tim Mastnak na paralelnem veleslalomu osvojil tretje mesto in se podpisal pod prve slovenske stopničke v sezoni. Mastnak je imel tretji izid tudi v kvalifikacijah. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnil Žan Košir, ta je imel v kvalifikacijah enajsti izid. Veliko smole je imela Gloria Kotnik, ki je v drugi vožnji kvalifikacij odstopila in ostala brez točk.

Mastnak, ki se v Scuolu vedno dobro počuti, leta 2018 je tam tudi zmagal, je vknjižil svojo 12. uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, prvo po decembru 2024 in četrte v Scuolu.

Dober dan je napovedal že v kvalifikacijah, v katerih je zasedel tretje mesto. Nato je bil v osmini finala boljši od avstrijskega veterana Andreasa Prommeggerja, v četrtfinalu je dobil slovenski dvoboj proti Koširju - ta je v osmini finala ugnal Nemca Elisa Huberja -, v polfinalu pa že v zgornjem delu veliko zaostal za Italijanom Mirkom Felicettijem, tveganje v nadaljevanju pa se mu ni obrestovalo, proge ni uspešno prevozil.

Se je pa spet zbral za mali finale, v napetem obračunu je za osem stotink sekunde premagal Bolgara Radoslava Jankova. V velikem finalu dveh Italijanov je bil zimzeleni Roland Fiscnaller boljši od Felicettija.

Žan Košir je bil osmi. Foto: Ana Kovač

Napaka Glorie Kotnik

Žensko tekmo je dobila Nemka Ramona Hofmeister pred Italijanko Eliso Caffont in rojakinjo Melanie Hochreiter.

V prvi kvalifikacijski vožnji je bila hitra tudi Gloria Kotnik, zabeležila je drugi čas na modri progi, a je v drugi storila napako, do cilja ni prišla, tako da se je morala zadovoljiti z 32. mestom.

Rok Marguč je bil z visoko startno številko v kvalifikacijah prepočasen za drugo vožnjo, zasedel je 38. mesto.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo že v torek, v Bad Gasteinu se bodo tekmovalci merili v paralelnem slalomu.

