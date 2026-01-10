Sobota, 10. 1. 2026, 14.19
15 minut
Deskanje na snegu, Scuol, svetovni pokal
Tim Mastnak tretji v Scuolu
Na peti tekmi svetovnega pokala deskarjev in deskark v alpskih disciplinah v švicarskem Scuolu je Tim Mastnak na paralelnem veleslalomu osvojil tretje mesto in se podpisal pod prve slovenske stopničke v sezoni. Mastnak je imel tretji izid tudi v kvalifikacijah. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnil Žan Košir, ta je imel v kvalifikacijah enajsti izid. Veliko smole je imela Gloria Kotnik, ki je v drugi vožnji kvalifikacij odstopila in ostala brez točk.
Mastnak, ki se v Scuolu vedno dobro počuti, leta 2018 je tam tudi zmagal, je vknjižil svojo 12. uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, prvo po decembru 2024 in četrte v Scuolu.
Dober dan je napovedal že v kvalifikacijah, v katerih je zasedel tretje mesto. Nato je bil v osmini finala boljši od avstrijskega veterana Andreasa Prommeggerja, v četrtfinalu je dobil slovenski dvoboj proti Koširju - ta je v osmini finala ugnal Nemca Elisa Huberja -, v polfinalu pa že v zgornjem delu veliko zaostal za Italijanom Mirkom Felicettijem, tveganje v nadaljevanju pa se mu ni obrestovalo, proge ni uspešno prevozil.
Se je pa spet zbral za mali finale, v napetem obračunu je za osem stotink sekunde premagal Bolgara Radoslava Jankova. V velikem finalu dveh Italijanov je bil zimzeleni Roland Fiscnaller boljši od Felicettija.
Žan Košir je bil osmi.
Napaka Glorie Kotnik
Žensko tekmo je dobila Nemka Ramona Hofmeister pred Italijanko Eliso Caffont in rojakinjo Melanie Hochreiter.
V prvi kvalifikacijski vožnji je bila hitra tudi Gloria Kotnik, zabeležila je drugi čas na modri progi, a je v drugi storila napako, do cilja ni prišla, tako da se je morala zadovoljiti z 32. mestom.
Rok Marguč je bil z visoko startno številko v kvalifikacijah prepočasen za drugo vožnjo, zasedel je 38. mesto.
Naslednja tekma svetovnega pokala bo že v torek, v Bad Gasteinu se bodo tekmovalci merili v paralelnem slalomu.
Preberite še: