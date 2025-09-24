Naj vas ogreje hrustljava jesenska solata z bučo, peso in hruškami

Sodobni potrošnik ne išče več le "lepe" solate, temveč si želi tisto, ki je zares sveža, pridelana odgovorno, brez nepotrebnih kemikalij in z mislijo na zdravje ljudi. Prav takšno solato zdaj lahko najdemo na trgovskih policah le dan po tem, ko je bila nabrana.

Za tem dosežkom stoji Panvita, eno največjih agroživilskih podjetij v Sloveniji, ki s pomočjo izkušenj, sodobne tehnologije in razumevanja potreb potrošnikov prideluje solato, ki zraste v Prekmurju v popolnem ravnovesju med naravo in tehnologijo. V 21 tisoč kvadratnih metrov velikem steklenjaku letno pridelajo štiri milijone glav solate Frišno. Vsaka izmed njih zraste brez uporabe pesticidov, zalivajo jo izključno z deževnico in uporabljajo biorazgradljiv papir kot ovoj koreninske grude. S pomočjo naprednih sistemov za kroženje in ponovno uporabo vode je vzpostavljen trajnostni model pridelave, ki zmanjšuje vpliv na okolje, obenem pa zagotavlja nenehno kakovost ne glede na letni čas.

Ročno obrana solata z največjo skrbnostjo

Ključ do pristnega okusa solate je v hitrosti in prav tu je Frišno tako posebna. Vsaka glava solate je ročno pobrana, s čimer se ohranijo njena naravna struktura, svežina in videz. V manj kot 24 urah po žetvi jo že lahko najdete na trgovskih policah po vsej Sloveniji. Brez dolgih transportnih poti in brez skladiščenja.

V času, ko so vse pomembnejše prehranska varnost, samooskrba in zanesljivost lokalne proizvodnje, je Frišno več kot le nova blagovna znamka. Je simbol spremembe in dokaz, da lahko tudi vsakdanja solata postane nekaj posebnega, če je pridelana na pravi način.

Spoznajte zvezde prekmurskih vrtov

Solate Frišno so na voljo v treh različicah, vsaka s svojim značajem, okusom in teksturo, a vse z izjemno svežino, ki jo občutite že ob prvem grižljaju. Ne glede na to, katero izberete, ste lahko prepričani, da je bila nabrana ročno in je pot od prekmurskega steklenjaka do vaše kuhinje dolga največ en dan.

Med tremi različicami boste zagotovo našli svojo favoritko – ali pa si privoščili kar vse tri.

Mehka solata s svojo strukturo in nežnim okusom navdušuje tiste, ki prisegajo na klasično solato kot prilogo. Idealna je kot osvežujoča priloga ali lahka večerja, hitro pa lahko prevzame glavno vlogo na krožniku.



Trije značaji, ena harmonija. Ko se združijo rdeča kristalka, oreškasta hrastova in valovita Lollo Bionda, nastane popolna solatna zasedba, ki navduši tako z barvami kot z okusi. Primerna je za bolj domiselne jedi in tiste trenutke, ko si želite, da vaša solata izstopa – na videz in po okusu.



Kristalka je prava izbira za vse, ki prisegajo na poln okus in značilno hrustljavost. Njen robusten list in svež ugriz sta ustvarjena za solatne sklede, sendviče ali kot osnova za solatne krožnike, ki potrebujejo teksturo in svežino.



Vse tri različice solat Frišno so pridelane trajnostno, brez uporabe pesticidov, v popolnoma nadzorovanem okolju novega Panvitinega steklenjaka. Zaščita pred vremenskimi vplivi omogoča optimalne pogoje za rast skozi vse leto, zato je kakovost nenehna ne glede na sezono.

Jesenski solatni recepti

Ko dnevi postajajo krajši, barve narave toplejše in na kuhinjskih mizah zadiši po pečeni buči, oreških in začimbah, se spremeni tudi naš apetit. Solata pri tem ni izjema – če jo pripravimo premišljeno, z jesenskimi sestavinami in pravo kombinacijo okusov, lahko postane osrednji del obroka, ne le priloga.

Solate Frišno so ustvarjene za jesenske solatne sklede. Vsaka se s svojim značajem in teksturo odlično ujame z jesenskimi okusi, kot so pečena hruška, rdeča pesa, ajda, kozji sir ali orehi. Spodaj smo pripravili tri preproste recepte, ki združujejo najboljše, kar ponuja ta čas leta – svežino solat Frišno in toplino domače kuhinje.

Topla jesenska solata s pečeno hruško, orehi in gorgonzolo

Sestavine:

1 zrela hruška

40 gramov sira gorgonzola

pest orehov

pest brusnic

1 žlička medu

2 žlici olivnega olja

2 žlici balzamičnega kisa

sol, poper

Priprava:

Hruško narežemo na krhlje, pokapamo z medom ter jo popečemo na ponvi, da se rahlo zmehča in karamelizira. Orehe ali druge oreščke na hitro prepražimo.

Solato operemo in otrebimo ter jo damo v večjo skledo. Začinimo jo z mešanico olja, balzamičnega kisa, soli in popra ter jo dobro premešamo. Na vrhu začinjene solate dodamo hruško, gorgonzolo, orehe in brusnice.

Hrustljava solata s pečeno bučo, ajdo in jogurtovim prelivom z limono

Sestavine:

200 gramov buče hokaido

4 žlice kuhane ajde

2 žlici grškega jogurta

sok polovice limone

2 žlici olivnega olja

2 stroka česna

sol, poper

Priprava:

Bučo narežemo na kocke, pokapamo z oljem, začinimo s soljo in pečemo v pečici na 180 stopinj Celzija, toliko časa, da se zmehča. Medtem skuhamo ajdo, očistimo ter otrebimo solato in jo damo v večjo skledo.

V manjši skledi naredimo preliv: zmešamo jogurt, limonin sok, strt česen, olje, sol in poper ter z metlico dobro premešamo. Preliv prelijemo čez solato in jo dobro premešamo. Na vrhu potresemo ajdo in še vročo bučo.

Pisana solata z rdečo peso, kozjim sirom in jabolki

Sestavine:

1 srednje velika kuhana rdeča pesa

1 veliko jabolko

60 gramov kozjega sira

2 žlici bučnega olja

sok polovice limone

1 žlička gorčice

1 žlička medu

sol, poper

Priprava:

Rdečo peso in jabolko očistimo in narežemo na kocke. Solato očistimo in otrebimo v večjo skledo. Posebej v manjši skledi naredimo preliv iz bučnega olja, limoninega soka, medu, gorčice, soli in popra. Vse sestavine dobro premešamo, potem pa preliv polijemo po solati. Na vrhu solate dodamo sir, jabolko in rdečo peso.

Zdaj, ko ste spoznali solate Frišno, ostane le še vprašanje: "S katero boste začeli?" Ne glede na odločitev – pristnost in svežina sta zagotovljeni.