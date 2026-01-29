Štirje Slovenci kandidati za idealno postavo EP

Na evropskem prvenstvu v rokometu je na sporedu le še finalni konec tedna, medtem ko je slovenska reprezentanca turnir že končala na končnem osmem mestu. Evropska rokometna zveza (EHF) je danes objavila seznam kandidatov za idealno postavo turnirja in nanj uvrstila tudi štiri slovenske reprezentante, Blaža Janca, Domna Makuca, Kristjana Horžena in Boruta Mačkovška.

Za idealno postavo evropskega prvenstva je mogoče glasovati v mobilni aplikaciji EHF, Home of Handball. Na voljo je tako v trgovini z aplikacijami sistema Android kot tudi iOS, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Blaž Janc, ki se je v tej sezoni odlično znašel na mestu desnega zunanjega, je bil ena (naj)večjih nevarnosti slovenske zunanje linije. Slovenski kapetan je na sedmih tekmah dosegel 39 golov in na lestvici zaseda sedmo mesto, četrti pa je po številu zbranih podaj (35).

V seštevku napadalnega učinka (doseženi zadetki in podeljene podaje) so na visokem drugem mestu Domen Makuc (78). Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je naš srednji zunanji rokometaš peti najboljši strelec (48 golov) in sedmi podajalec (30 podaj).

Večjo vlogo v ekipi je odlično izkoristil tudi krožni napadalec Kristjan Horžen. Dosegel je 30 zadetkov, izkazal pa se je tudi z igro v obrambi.

Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je Domen Makuc peti najboljši strelec. Foto: Guliverimage

Veteran Borut Mačkovšek, ki se je ekipi pridružil tik pred prvenstvom in v njej zakrpal vrzel zaradi poškodbe Aleksa Vlaha, je bil prvi mož centralne slovenske obrambe. Z velikim naskokom je rokometaš, ki je s prekrški prekinil največ napadov tekmecev na dozdajšnjem delu Evropskega prvenstva.

Slovenija je nastope na Evropskem prvenstvu sklenila na osmem mestu, z uvrstitvijo v drugi del tekmovanja je tudi dosegla zastavljeni cilj. Ponujala se ji je možnost tudi za vidnejšo uvrstitev – v igri za polfinale je bila vse do zadnje tekme –, a ji je za to zmanjkalo moči.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so tekmovanje med evropsko elito začeli s tremi zmagami. V Oslu so ugnali tekmece iz Črne gore, Švice in Ferskih otokov. V drugem delu tekmovanja v Malmöju so nato premagali Madžare ter doživeli tri poraze proti Švedom, Hrvatom in Islandcem.