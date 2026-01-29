Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Četrtek,
29. 1. 2026,
16.47

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
EHF Kristjan Horžen Domen Makuc Borut Mačkovšek Blaž Janc slovenska rokometna reprezentanca EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026

Četrtek, 29. 1. 2026, 16.47

21 minut

Evropsko prvenstvo v rokometu 2026

Štirje Slovenci kandidati za idealno postavo EP

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Blaž Janc | Slovenski kapetan Blaž Janc je na sedmih tekmah dosegel 39 golov. | Foto RZS

Slovenski kapetan Blaž Janc je na sedmih tekmah dosegel 39 golov.

Foto: RZS

Na evropskem prvenstvu v rokometu je na sporedu le še finalni konec tedna, medtem ko je slovenska reprezentanca turnir že končala na končnem osmem mestu. Evropska rokometna zveza (EHF) je danes objavila seznam kandidatov za idealno postavo turnirja in nanj uvrstila tudi štiri slovenske reprezentante, Blaža Janca, Domna Makuca, Kristjana Horžena in Boruta Mačkovška.

Uroš zorman
Sportal "Dve tekmi v 24 urah za polfinale, tega ne vidiš v nobenem drugem športu!"
Za idealno postavo evropskega prvenstva je mogoče glasovati v mobilni aplikaciji EHF, Home of Handball. Na voljo je tako v trgovini z aplikacijami sistema Android kot tudi iOS, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Blaž Janc, ki se je v tej sezoni odlično znašel na mestu desnega zunanjega, je bil ena (naj)večjih nevarnosti slovenske zunanje linije. Slovenski kapetan je na sedmih tekmah dosegel 39 golov in na lestvici zaseda sedmo mesto, četrti pa je po številu zbranih podaj (35).

V seštevku napadalnega učinka (doseženi zadetki in podeljene podaje) so na visokem drugem mestu Domen Makuc (78). Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je naš srednji zunanji rokometaš peti najboljši strelec (48 golov) in sedmi podajalec (30 podaj).

Večjo vlogo v ekipi je odlično izkoristil tudi krožni napadalec Kristjan Horžen. Dosegel je 30 zadetkov, izkazal pa se je tudi z igro v obrambi.

Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je Domen Makuc peti najboljši strelec. | Foto: Guliverimage Pred zadnjimi petimi tekmami prvenstva je Domen Makuc peti najboljši strelec. Foto: Guliverimage

Veteran Borut Mačkovšek, ki se je ekipi pridružil tik pred prvenstvom in v njej zakrpal vrzel zaradi poškodbe Aleksa Vlaha, je bil prvi mož centralne slovenske obrambe. Z velikim naskokom je rokometaš, ki je s prekrški prekinil največ napadov tekmecev na dozdajšnjem delu Evropskega prvenstva.

Slovenija je nastope na Evropskem prvenstvu sklenila na osmem mestu, z uvrstitvijo v drugi del tekmovanja je tudi dosegla zastavljeni cilj. Ponujala se ji je možnost tudi za vidnejšo uvrstitev – v igri za polfinale je bila vse do zadnje tekme –, a ji je za to zmanjkalo moči.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so tekmovanje med evropsko elito začeli s tremi zmagami. V Oslu so ugnali tekmece iz Črne gore, Švice in Ferskih otokov. V drugem delu tekmovanja v Malmöju so nato premagali Madžare ter doživeli tri poraze proti Švedom, Hrvatom in Islandcem.

Kandidati za idealno postavo EP:

Vratarji:
Emil Nielsen (Dan)
Andreas Wolff (Nem)
Kristóf Palasics (Mad)
Torbjørn Bergerud (Nor)
Viktor Hallgrímsson (Isl)
Nikola Portner (Švi)

Leva krila:
August Pedersen (Nor)
Emil Jakobsen (Dan)
Orri Freyr Þorkelsson (Isl)
Dylan Nahi (Fra)
Noam Leopold (Švi)
Rutger ten Velde (Niz)

Desna krila:
Aleix Gómez (Špa)
Lukas Zerbe (Nem)
Bence Imre (Mad)
Mario Šoštarić (Hrv)
Kevin Gulliksen (Nor)
Óðinn Ríkharðsson (Isl)

Levi zunanji:
Simon Pytlick (Dan)
Thibaud Briet (Fra)
Sander Sagosen (Nor)
Zvonimir Srna (Hrv)
Ian Tarrafeta (Špa)
Martim Costa (Por)

Srednji zunanji:
Gísli Kristjánsson (Isl)
Aymeric Minne (Fra)
Domen Makuc (Slo)
Luka Cindrić (Hrv)
Felix Claar (Šve)
Juri Knorr (Nem)

Desni zunanji:
Mathias Gidsel (Dan)
Francisco Costa (Por)
Blaž Janc (Slo)
Renārs Uščins (Nem)
Ómar Ingi Magnússon (Isl)
Ivan Martinović (Hrv)

Krožni napadalci:
Johannes Golla (Nem)
Ludovic Fabregas (Fra)
Magnus Saugstrup (Dan)
Oscar Bergendahl (Šve)
Kristjan Horžen (Slo)
Zlatko Raužan (Hrv)

Obrambni igralci:
Karl Konan (Fra)
Adrián Sipos (Mad)
Antonio Serradilla (Špa)
Borut Mačkovšek (Slo)
Tom Kiesler (Nem)
Salvador Salvador (Por)

Mladi igralci:
Francisco Costa (Por)
Óli Mittún (Fer)
Marcos Fis (Špa)
Patrick Anderson (Nor)
Nikola Roganović (Šve)
Gino Steenaerts (Švi)

Slovenija : Islandija, EP v rokometu 2026, Blaž Janc
Sportal Blaž Janc po izpadu Slovenije: Nas nihče nič ne vpraša, to ni normalno
hrvaška rokometna reprezentanca
Sportal Slovenija se poslavlja od prvenstva, Hrvati po preobratu v polfinale
EP v rokometu: Slovenija - Hrvaška
Sportal "Tisti poraz s Hrvaško me še vedno malce peče"
 
EHF Kristjan Horžen Domen Makuc Borut Mačkovšek Blaž Janc slovenska rokometna reprezentanca EP v rokometu 2026 EP v rokometu 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.