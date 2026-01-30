Začenja se – simbolika pa taka – v Domžalah

Z današnjo tekmo med Radomljami in Aluminijem se začenja eden najbolj nenavadnih spomladanskih delov 1. SNL v obdobju državne samostojnosti. Po propadu Domžal, katerih igralci so se razkropili po Sloveniji, nekateri pa so odšli tudi v tujino, bo namreč prvoligaški nogometni maraton nadaljevalo le še devet klubov. Jesenski prvaki Celjani so si priigrali ogromno prednost pred zasledovalci, a jih bo v kratkem zapustil trofejni trener Albert Riera. To naj bi storil takoj po nedeljskem derbiju v Ljudskem vrtu, na katerem se Mariboru ponuja priložnost, da se z zmago resneje vrne v igro za naslov. Kar zadeva obstanek, najslabšega izmed aktualne deveterice čaka popravni izpit v kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku.

Petek, 30. januar:

Španec Albert Riera predstavlja osrednjo moč ambicioznega celjskega nogometnega projekta, ki so ga tuji investitorji za slovenske razmere podprli z ogromnim denarjem. V 1. SNL predstavlja pravi strup za večino tekmecev, tako da bi si lahko kandidati za višja mesta ob odhodu Riere pošteno oddahnili. V Mariboru, kjer bo 43-letni strateg iz Španije vodil Celjane še zadnjič pred odhodom v Frankfurt, so tako čez noč zavohali kri. Če so se grofje po koncu jesenskega dela zdeli skoraj neulovljivi in nedotakljivi v slovenskem nogometnem okolju, pa je po napovedi sprememb v strokovnem vodstvu Celjanov v mestu ob Dravi hitro oživel slogan, da vijolice cvetijo spomladi.

Dario Vizinger bo v nedeljo debitiral v dresu Maribora in skušal zatresti mrežo svojega nekdanjega kluba Celja, s katerim je leta 2020 osvojil naslov državnega prvaka. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor bi se lahko v nedeljo z zmago na velikem štajerskem derbiju jesenskim prvakom približal na –9, s tem pa omogočil priložnost, da bi v primeru sobotne zmage nad Bravom enako storil tudi Koper. Celjanom bi se lahko približala tudi Olimpija, ki si je jeseni priigrala ogromen zaostanek (–18) in lahko ubrani naslov le še s pomočjo čudeža. Osrednji cilj zmajev bo sicer v tem delu sezone osvojitev pokala.

Radomlje ne skrivajo začudenja nad NZS

Dejan Vokić zaradi sodelovanja v stavah v obdobju, ko je nastopal še na Apeninskem polotoku, ne sme igrati nogometa kar tri leta. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Simbolika pa takšna … Spomladanski del Prve lige Telemach se uradno začenja v Domžalah – ravno tam, kjer je pred kratkim neslavno ugasnil dvakratni državni prvak. Za točke se bosta od 16. ure dalje na stadionu ob Kamniški Bistrici potegovala Radomlje in Aluminij. Oba sta pozimi okrepila svoji zasedbi, šumari so se prvič v klubski zgodovini odpravili na priprave v Turčijo, mlinarji pa so navdušili Slovenijo s plemenito pomočjo mlajšim selekcijam obubožanega domžalskega kluba.

V uvodnem dejanju 19. kroga, v katerem bodo kot prvi zaradi izstopa Domžal prisilno počivali Ajdovci, se bosta tako pomerila kluba, ki sta v jesenskem delu presegla pričakovanja in se zasidrala na varni sredini lestvice.

V Radomljah sicer ne skrivajo začudenja nad NZS. Sprašujejo se, kako jim je lahko krovna zveza s tako veliko zamudo sporočila ostro kazen, ki jo je Fifa odredila Dejanu Vokiću. Ta zaradi sodelovanja v stavah ne sme igrati nogometa tri leta. NZS je Radomljanom to sporočila s poldrugim mesecem zamude, ti pa očitajo krovni zvezi, da zaradi njihove napake niso mogli pravočasno poiskati primernega kandidata, ki bi v zvezni vrsti zapolnil vrzel, nastalo ob suspenzu Vokića.

Aluminij je v zadnji tekmi v letu 2025 šokiral Maribor v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi

Pri mlinarjih je bil v pripravljalnem obdobju strelsko razigran tudi nekdanji napadalec Aluminija Stanislav Krapukhin. Rus se bo tako pomeril z nekdanjimi soigralci, ki so jesenski del končali imenitno in po norem preobratu v Ljudskem vrtu šokirali Maribor (3:2). Trener Jura Arsić piše uspešno zgodbo, v Domžale pa odhaja po nove točke.

Stožice neosvojljiva trdnjava za Muro

Matevž Vidovšek se vrača med vratnici Olimpije. Foto: Aleš Fevžer V soboto bodo igrali prvoligaški nogomet v Ljubljani in Kopru. Najprej bosta v Stožicah obračunali Olimpija in Mura. Prekmurci, odkar so se nazadnje vrnili med elito, sploh še niso zmagali v Stožicah. Na 15 tekmah so doživeli devet porazov, šestkrat pa remizirali. Zmaji jeseni niso blesteli. Privoščili so si preveč nihanj, v napadu po slabših odločitvah v poletnem prestopnem roku pogrešali zadetke, po neuspehu v Evropi pa za edino svetlo točko poskrbeli v pokalu.

Zdaj se vračata Matevž Vidovšek in Marko Ristić, pri Muri pa ne bo kaznovanega Aljaža Antolina. Črno-beli v drugi del sezone, v katerem se bodo skušali izogniti izpadu, vstopajo brez najboljšega strelca Daria Vizingerja, ki se je preselil v Maribor.

Na Bonifiki bo potekal spopad kandidatov za Evropo. Koper bo gostil Bravo Big Bang brez kaznovanega Kamila Manserija, a z zelo motiviranim Josipom Iličićem, ki je v četrtek dopolnil 38 let in še želi vztrajati na slovenskih zelenicah. Kanarčki pod vodstvom Zorana Zeljkovića že pregovorno niso preveč drzni v napovedih, zadovoljila bi jih že vstopnica za Evropo.

Josip Iličić je v četrtek dopolnil 38 let. Foto: Jure Banfi

Zadnjo napada tudi mladi ljubljanski klub, ki je pozimi prodal dva mlada nadarjena Slovenca, Bena Selana in Aldina Jakupovića. Odšel je tudi Victor Gidado, trener Aleš Arnol, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z vodstvom kluba do leta 2028, pa bo skušal čim prej uveljaviti nove mlade varovance.

Riera: Ta tekma pomeni več kot le tri točke

Trener Maribora Feđa Dudić želi spomladanski del začeti s prestižno zmago nad Celjem. Foto: Jure Banfi Nedelja prinaša težko pričakovano poslastico, v kateri se bosta udarila Maribor in Celje. To sta edina kluba v Sloveniji, ki igrata v 1. SNL neprekinjeno od začetka samostojnosti vse do danes. V Ljudskem vrtu se pričakuje lep obisk. Maribor se lahko približa grofom na –9, Albert Riera pa bo zadnjič vodil Celje. Obeta se kopica zanimivih nastopov, za enega najbolj pričakovanih obračunov bosta poskrbela donedavna soigralca iz mlade izbrane vrste, ki sta lani nastopila tudi na Euru na Slovaškem.

"Tekma proti Celju bo zanimiva tudi zaradi soočenja s Svitom Sešlarjem. Igrala sva skupaj v mladi reprezentanci, sva prijatelja, a na igrišču se to prijateljstvo konča. Vsak se bo trudil za uspeh svoje ekipe in prijateljstvo bo spet obujeno po koncu tekme," je pred krstnim nastopom v dresu Maribora v 1. SNL povedal Tio Cipot.

Kakšen pa je odgovor Svita Sešlarja, ki bo tako prvič v tej sezoni zaigral v 1. SNL? "Za nami so odlične priprave v Španiji, verjamem, da smo pripravljeni. Vse drugo, kar se piše in govori, ne vpliva na nas, tudi trener tega ne dopušča. Naš cilj je le, da gremo v naslednji krog s 15 točkami prednosti," se Sešlar ne ozira na bližajoči se odhod trenerja Alberta Riere, s katerim je imenitno sodeloval že pri Olimpiji, zdaj pa se je na njegovo veliko željo iz Turčije vrnil v knežje mesto. Španec bo zadnjič pred odhodom v Nemčijo vodil grofe, zato bodo imeli njegovi varovanci motiv več, da mu dokažejo, kako dobro jih je pripravil.

Albert Riera bo zadnjič vodil Celjane v nedeljo, nato pa se bo odpravil v Nemčijo. Foto: Aleš Fevžer

"Na to tekmo se pripravljam, kot da gre za finale. Za nas je to finale, saj ta tekma pomeni več kot le tri točke. Znova želimo uživati v naši predstavi in nogometu, ki je naša identiteta. Želim si videti isto željo, isto strast kot zmeraj. Vemo, kako bomo igrali in kaj moramo narediti, da bi zmagali," napoveduje bodoči trener Eintrachta napad Celja na vse tri točke. Nedeljski spektakel v Mariboru bo tako zagotovljen.

1. SNL, 19. krog:

Petek, 30. januar:

Sobota, 31. januar:

Nedelja, 1. februar:

Lestvica: