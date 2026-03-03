Portugalski nogometni zvezdnik, ki igra za savdski nogometni klub Al Nassr, naj bi zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu že zapustil Savdsko Arabijo in zgodaj zjutraj prispel v Madrid. 41-letnik je trenutno poškodovan, tekme Al Nassra pa so prestavljene.

Med športniki, ki službujejo na Bližnjem vzhodu, je tudi Cristiano Ronaldo. Portugalski zvezdnik s partnerko Georgino Rodriguez in petimi otroki živi v Riadu, kjer je bilo ameriško veleposlaništvo v torek zjutraj tarča napada z droni.

Ronaldova družina naj bi že pred tem zapustila prestolnico Savdske Arabije. Tuji mediji poročajo, da je zasebno letalo 41-letnega Portugalca v ponedeljek zvečer poletelo proti Španiji.

Po podatkih Flightradar24 je letelo nad Egiptom in Sredozemskim morjem, v zgodnjih torkovih urah pa pristalo v Madridu. Podatkov o tem, kdo vse je bil na letalu, ni.

Ronaldo je sicer trenutno poškodovan, tekme njegovega kluba Al Nassra pa so zaradi dogajanja prestavljene.