V kabinetu premierja Roberta Goloba so potrdili, da so zjutraj po lokalnem času v Združenih arabskih emiratih štirje avtobusi slovenskih državljank in državljanov, družin z otroki, s policijskim spremstvom krenili iz Dubaja proti Omanu in so na poti na letališče v Maskatu. Iz Omana proti Sloveniji naj bi zvečer poletelo prvo posebno letalo s slovenski državljani, ki so na Bližnjem vzhodu obtičali zaradi prekinitve letov po sobotni ameriško-izraelski vojaški operaciji proti Iranu. Njihov prihod v domovino pričakujemo jutri v dopoldanskih urah.

Kot so v ponedeljek sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo predvidoma danes iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo. Slovenski državljani bodo proti Brniku poleteli z letališča v Maskatu, kjer je po podatkih spletne strani Flightradar24 letalski promet glede na razmere spet gostejši. Omejen letalski promet so včeraj pozno zvečer sicer vzpostavili tudi iz Dubaja.

Sporočilo predsednika vlade na instagramu:

Predsednik vlade Robert Golob je v rednem stiku z veleposlanico Republike Slovenije v Abu Dabiju. Trenutno poteka neposredno kontaktiranje slovenskih državljanov, družin z otroki, ki prejemajo natančna navodila glede jutrišnjega odhoda proti Omanu. Za jutri sta predvidena še dva poleta v poznih popoldanskih oziroma večernih urah. Vlada je razporedila 1,5 milijona evrov za lete, s katerimi bodo Slovenci poleteli nazaj v domovino.

Ob tem se je premier zahvalil vsem ekipam, ki so v preteklih dveh dneh neumorno iskale rešitve in usklajevale aktivnosti za varen povratek slovenskih državljank in državljanov v domovino. Posebna zahvala gre ekipi Veleposlaništva Republike Slovenije v Abu Dabiju in veleposlanici Nataliji Al-Mansour, ki s svojo maloštevilno, a izjemno predano ekipo deluje strokovno ter nudi pomoč in informacije našim ljudem, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Foto: Flightradar24.com

Podpredsednik vlade Matej Arčon je v ponedeljek ob robu slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju dejal, da urejajo prevoze z vseh ostalih območij do omanskega glavnega mesta Maskat, od koder naj bi "v naslednjih dneh poleteli čarterski leti".

Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve se je ministrstvu in veleposlaništvu v Abu Dabiju do ponedeljka javilo več kot 700 slovenskih državljanov. Ocenili so, da jih je približno sto še v Omanu in drugod na Bližnjem vzhodu.

Težave zaradi odpovedanih letov imajo tudi Slovenci v drugih delih sveta, ki bi se morali domov vračati prek letalskih vozlišč, kot so Dubaj, Abu Dabi in Doha, ki so zaprta. Generalni sekretar združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević je za STA ocenil, da se skupno okrog tisoč slovenskih turistov ne more vrniti domov.