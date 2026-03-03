Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Šest slovenskih skakalk in pet skakalcev bo tekmovalo na Finskem

V Lahtiju bo prvič v tej sezoni svetovnega pokala nastopila tudi Ema Klinec

Ema Klinec se vrača v svetovni pokal.

Ema Klinec se vrača v svetovni pokal.

Foto: Guliverimage

Svetovni pokal v smučarskih skokih se po poletih na Kulmu in skokih na srednji skakalnici v Hinzenbachu nadaljuje v finskem Lahtiju tako za skakalce kot skakalke. Prvič to sezono bo v svetovnem pokalu nastopila tudi Ema Klinec.

Domen Prevc
Sportal Poljaki po rekordu Domna Prevca omenjajo diskvalifikacijo – kontrolor odgovarja

Vse tekme v Lahtiju bodo potekale na veliki skakalnici, program pa bodo prve začele skakalke, in sicer že v četrtek, druga tekma sledi v petek.

Glavni trener skakalk Jurij Tepeš bo na Finskem računal na šest skakalk, in sicer na Niko Prevc, Niko Vodan, Katro Komar, Tajo Bodlaj, Jerico Jesenko in Emo Klinec.

Klinec, ki se je po težavah z zdravjem v tekmovalni ritem pred dnevi vrnila z drugim mestom na državnem prvenstvu, bo tokrat prvič v tej sezoni skakala tudi v svetovnem pokalu. Prevc lahko na Finskem v teoriji potrdi veliki kristalni globus.

Domen Prevc lahko v petek, ko bo potekala tekma z zgolj eno serijo, v teoriji potrdi kristalni globus.

V petek bodo s prvo od treh tekem opravili tudi skakalci, tekmovali pa bodo le v eni seriji. Tekma bo izvedena namesto odpadle v Ruki na začetku sezone. Sledili bosta še sobotna posamična tekma in nedeljska tekma v parih.

Glavni trener Robert Hrgota bo v Lahti odpeljal Domna Prevca, Anžeta Laniška, Timija Zajca, Roka Oblaka in Žaka Mogela. Prevc lahko že v petek tudi v teoriji potrdi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu.

Spored svetovnega pokala v Lahtiju

Četrtek, 5. marec
14.00 kvalifikacije (ž)
15.15 posamična tekma (ž)

Petek, 6. marec
9.45 posamična tekma (ž) 
14.30 posamična tekma (m) - vsi skakalci nastopijo v eni seriji

Sobota, 7. marec
15.30 kvalifikacije (m)
17.00 posamična tekma (m)

Nedelja, 8. marec
15.00 tekma dvojic (m) 

