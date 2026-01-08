Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
12.51

Osveženo pred

13 minut

Četrtek, 8. 1. 2026, 12.51

13 minut

Raduha iz Mure prestopil k Aluminiju

Avtor:
STA

Florijan Raduha | Vratar Florijan Raduha je okrepil Aluminij. | Foto NK Aluminij

Vratar Florijan Raduha je okrepil Aluminij.

Foto: NK Aluminij

Slovenski vratar Florijan Raduha je druga okrepitev nogometnega kluba Aluminij v zimskem prestopnem roku, so Kidričani sporočili v izjavi za javnost. Raduha je nazadnje nosil dres Mure, s katero se je razšel pred nekaj dnevi. Z novim delodajalcem je podpisal triletno pogodbo.

28-letni Florijan Raduha je to sezono za Muro odigral dve tekmi, skupaj pa je za črno-bele zaigral 45-krat. Med drugimi je igral tudi za Celje in Nafto ter v Prvi ligi Telemach zbral 57 tekem.

"Vesel sem, da sem se odločil za prihod. Aluminij je stabilen in ambiciozen klub, projekt, ki so ga predstavili, me je pritegnil. Poznam tudi trenerja vratarjev, poznam njegov način dela, in to je še olajšalo odločitev, saj menim, da mi je ta način pisan na kožo," je v prvi izjavi za klub dejal novi član Aluminija.

Raduha bo zaostril konkurenco med vratnicami pri Kidričanih. Za minute se bo boril s prvim vratarjem Matjažem Rozmanom ter Anejem Mrežarjem in Janom Lampretom.

Aluminij bo v prvem krogu spomladanskega dela 30. januarja gostoval pri Kalcerju iz Radomelj. Na lestvici so Kidričani šesti s 25 točkami, toliko sta jih zbrala tudi Olimpija na petem in Radomlje na sedmem mestu.

Victor Bailey
Sportal Američan Victor Bailey se iz Novega mesta seli na Kitajsko
Albert Riera
Sportal Čustven izziv za Riero, Celje proti njegovemu matičnemu klubu

