Ljubitelji smučanja nestrpno pričakujejo informacije o zdravstvenem stanju legendarne Američanke Lindsey Vonn, ki je danes na smuku v Crans Montani grdo padla in pristala v zaščitnih mrežah. Ob izgubi ravnotežja ji je obrnilo levo koleno, za zdaj pa še ni znano, ali se je pri tem težje poškodovala.

41-letna ameriška zvezdnica je po padcu za nekaj časa obležala v zaščitnih mrežah, nato pa se je vendarle postavila nazaj na smuči in se sama pripeljala do cilja. V izteku se je držala za koleno, grimase na obrazu pa so dale slutiti, da ne gre za nedolžen padec.

Wishing Lindsey Vonn a speedy recovery following her crash in Crans-Montana ❤️ pic.twitter.com/hZ6PcPVvW3 — TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026

Pozneje so jo z urgentnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico, od koder za zdaj še ni informacij o resnosti poškodbe.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters Prvi odziv je ponudil njen nekdanji trener Axel Lund Svindal, ki je dejal, da upa, da bo z Lindsey vse v redu. "Nismo še prepričani. Po zdravniškem pregledu bomo vedeli več. Boli jo levo koleno, toda upamo, da mišice ali vezi niso strgane. Držimo pesti," je povedal Svindal.

Čas do olimpijskega smuka se hitro izteka. Olimpijsko prvakinjo v smuku bomo dobili že čez dober teden dni, 8. februarja.

Edina slovenska predstavnica na današnji tekmi, Ilka Štuhec, priložnosti za nastop ni dočakala, saj so tekmo prekinili že po šestih tekmovalkah. Kar polovica jih je nastop končala s padcem in odstopom, poleg Vonn tudi Avstrijka Nina Ortlieb in Norvežanka Marte Monsen.

Zaradi varnosti tekmo prekinili

Kot so kasneje v izjavi za javnost zapisali na spletni strani Mednarodne smučarske zveze, so ženski smuk odpovedali zaradi neugodnih razmer.

"Po težavah, ki jih je imelo prvih šest tekmovalk, je žirija zaradi naraščajočih varnostnih pomislekov prekinila tekmo. Varnost tekmovalk je ostala glavna prioriteta, zato se je žirija na koncu odločila, da tekmovanje odpove," so zapisali na spletni strani fis-ski.com

Med osmoljenkami je tudi Norvežanka Marte Monsen. Foto: Reuters

Direktor tekme svetovnega pokala za ženske Peter Gerdol je pojasnil odločitev: "Glavni razlog je varnost športnic. Vidljivost je bila vedno slabša. Tekmovalke niso mogle pravilno videti proge in to je povzročalo napake. Videli smo šest tekmovalk, ki so startale, in vseh šest je imelo nekaj napak. To je bil znak, da gre za razmere z visokim tveganjem. Vemo, da je naš šport tvegan, vendar je bil ta občutek tokrat prevelik. Zato se je žirija odločila, da dirko prekine."

Prekinjen start, na katerem so tri tekmovalke odstopile, je potekal po progi, ki se je v primerjavi z jutranjim ogledom že spremenila.

"Vidljivost je bila zahtevna, svetlobni pogoji, ko se ni dalo videti vseh podrobnosti proge. Zato varnosti ni bilo več mogoče zagotoviti," je nadaljeval Gerdol. "To je glavni razlog, zakaj smo se odločili, da dirko prekinemo - zaradi varnosti športnic."

