Ukrajino je danes prizadel obsežni izpad elektrike, potem ko je tehnična okvara povzročila prekinitev daljnovodov med Moldavijo, Romunijo in Ukrajino, je sporočil ukrajinski minister za energijo Denis Šmihal. Izpad je prizadel oskrbo z vodo v prestolnici Kijev in zaustavil delovanje mestnega metroja. Izpad elektrike je prizadel tudi Moldavijo.

"Danes ob 10:42 po lokalnem času je prišlo do tehnične okvare, ki je povzročila hkratni izpad 400-kilovoltnega daljnovoda med energetskimi omrežji Romunije in Moldavije ter 750-kilovoltnega daljnovoda med zahodno in osrednjo Ukrajino," je na Telegramu sporočil Šmihal. Predsednik Volodimir Zelenski je incident označil za izredni dogodek in dodal, da že potekajo dela za stabilizacijo omrežja.

Brez elektrike tudi moldavska prestolnica

Napaka še dodatno obremenjuje ukrajinsko energetsko infrastrukturo, ki je oslabljena zaradi intenzivnih ruskih bombardiranj v skoraj štirih letih vojne. O izpadu elektrike poročajo tudi iz Moldavije, kjer je brez nje med drugim ostala prestolnica Kišinjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je Rusija strinjala z začasno prekinitvijo napadov na energetsko infrastrukturo zaradi ekstremnega mraza in predhodnih poškodb. Kremelj je sicer sporočil, da bo omejeno premirje trajalo le do nedelje.

Kljub začasni prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo pa je Rusija danes nadaljevala napade na druge ukrajinske tarče, med drugim transportno infrastrukturo in skladišča s strelivom. Pri tem je po navedbah ukrajinskih oblasti zgodaj zjutraj izvedla 85 napadov z droni. O napadih je poročala tudi Rudija. Po navedbah Kremlja so sestrelili 47 ukrajinskih dronov in štiri drsne bombe, še piše AFP.

Neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino o mirovnem sporazumu naj bi se nadaljevali v nedeljo v Abu Dabiju.