TELEKOM SLOVENIJE

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
B. B., STA

Petek,
30. 1. 2026,
20.14

Fis po SP v Oberstdorfu v preiskavo sovražnega govora v Sloveniji

Domen Prevc skakalne smuči | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa, zabeležila val žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze. Pri Fisu zato poteka preiskava, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sportal Ne gre več za Prevca: FIS te zgodbe ne sme zapreti, preveč je na kocki

Nemci povzemajo neimenovanega predstavnika Fisa, ki pravi, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji. "Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu."

Na Fisu so se zato odločili, da bodo v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedli preiskavo. V kolikor bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa Fis napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

Domen Prevc | Foto: Reuters Domen Prevc Foto: Reuters

Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih v nedeljo so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka v poletih Domna Prevca zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik.

Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo skok, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.

Iskanje razloga, da so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri Fisu. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino.

