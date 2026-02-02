Na domači tekmi svetovnega pokala v Willingenu je Karl Geiger končno dobil zadoščenje, ki ga je iskal vso zimo. Uspelo mu je stopiti na zmagovalni oder. A glavnega zadoščenja letošnje sezone ne bo dočakal. Vrata za olimpijske igre so se mu zaprla.

Nemški skakalec Karl Geiger je pretekli konec tedna deloval sproščeno na skakalnici v Willingenu. V petek je ekipi pomagal do prvega mesta na tekmi mešanih ekip, v soboto pa se je veselil tretjega mesta in tako prvič v tej sezoni stopil na zmagovalni oder.

Čeprav je deloval sproščeno, v pogovoru za sport1.de ni skrival dejstva, da so ga prevevali mešani občutki: "To je res poseben trenutek. Neizmerno sem srečen, olajšan in hvaležen, da mi je uspelo. A olimpijski udarec še vedno boli. Še pred tremi tedni bi rekel, da na igrah ne bi ničesar zamudil, ker nisem bil v takšni formi. Zdaj pa je videti malce drugače.

"Res je škoda"

Bronast z zadnjih olimpijskih iger na veliki skakalnici namreč ni dobil olimpijske vozovnice, ker se mu sezona ni izšla po željah.

"Res je škoda. Preprosto obstaja rok, do katerega moraš biti pripravljen. Jaz do njega nisem uspel biti. Tako da bom sprejel, kot je," je povedal..

Geiger je po tekmi brez ovinkov opisal svojo zimo: "Sezono sem začel in prejemal udarce. Ampak zadnja dva tedna sta bila res produktivna, učinkovita. Naredil sem korake v pravo smer." Čeprav bo olimpijske skoke spremljal kot gledalec, je Geiger ostal korekten in izpostavil, da verjame v ekipo in bo navijal za nemške skakalce.