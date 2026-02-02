Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
17.00

Frustracije za Karla Geigerja zaradi nastopa na olimpijskih igrah

Karl Geiger | Karl Geiger je po stopničkah v Willingenu priznal, da olimpijska odločitev še vedno boli. Njegov preboj v formi je prišel prepozno. | Foto Guliverimage

Karl Geiger je po stopničkah v Willingenu priznal, da olimpijska odločitev še vedno boli. Njegov preboj v formi je prišel prepozno.

Foto: Guliverimage

Na domači tekmi svetovnega pokala v Willingenu je Karl Geiger končno dobil zadoščenje, ki ga je iskal vso zimo. Uspelo mu je stopiti na zmagovalni oder. A glavnega zadoščenja letošnje sezone ne bo dočakal. Vrata za olimpijske igre so se mu zaprla.

Nemški skakalec Karl Geiger je pretekli konec tedna deloval sproščeno na skakalnici v Willingenu. V petek je ekipi pomagal do prvega mesta na tekmi mešanih ekip, v soboto pa se je veselil tretjega mesta in tako prvič v tej sezoni stopil na zmagovalni oder.

Čeprav je deloval sproščeno, v pogovoru za sport1.de ni skrival dejstva, da so ga prevevali mešani občutki: "To je res poseben trenutek. Neizmerno sem srečen, olajšan in hvaležen, da mi je uspelo. A olimpijski udarec še vedno boli. Še pred tremi tedni bi rekel, da na igrah ne bi ničesar zamudil, ker nisem bil v takšni formi. Zdaj pa je videti malce drugače.

