21-letni slovenski smučarski skakalec Rok Masle je bil uspešno operiran na gležnju in z optimizmom zre proti nadaljevanju rehabilitacije. "Komaj čakam, da se vrnem na skakalnice. Pred menoj je še nekaj dela, a motivacije mi ne manjka."

Rok Masle se je pred štirimi tedni ob padcu na treningu v Saporu poškodoval, šlo je za poškodbo gležnja. Zdaj prihajajo spodbudne novice o njegovem stanju. V Ljubljani je uspešno prestal operativni poseg, operacija je potekala brez zapletov, Rok pa se počuti dobro in z optimizmom zre proti nadaljevanju rehabilitacije, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Rok Masle Foto: www.alesfevzer.com V prihodnjih tednih bo sledil natančno načrtovan rehabilitacijski proces v sodelovanju z zdravniško in strokovno ekipo SSZS. Cilj je varna in postopna vrnitev v trenažni proces, pri čemer bo zdravje športnika na prvem mestu, so še zapisali na zvezi. Rok je ostal izjemno motiviran in pozitiven, njegovo razpoloženje po operaciji pa daje dodatno spodbudo celotni ekipi.

"Operacija je za menoj in počutim se dobro. Vesel sem, da je šlo vse po načrtih, zdaj pa se že osredotočam na rehabilitacijo. Komaj čakam, da se vrnem na skakalnice. Pred menoj je še nekaj dela, a motivacije mi ne manjka. Hvala vsem za podporo in spodbudna sporočila," je sporočil 21-letnik.