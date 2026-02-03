Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
3. 2. 2026,
15.00

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Saporo SZS operacija smučarski skoki Rok Masle

Torek, 3. 2. 2026, 15.00

10 minut

Poškodba gležnja po padcu v Saporu

Rok Masle uspešno operiran, komaj čaka, da se vrne na skakalnice

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rok Masle | Rok Masle | Foto Anže Malovrh/STA

Rok Masle

Foto: Anže Malovrh/STA

21-letni slovenski smučarski skakalec Rok Masle je bil uspešno operiran na gležnju in z optimizmom zre proti nadaljevanju rehabilitacije. "Komaj čakam, da se vrnem na skakalnice. Pred menoj je še nekaj dela, a motivacije mi ne manjka."

Rok Masle
Sportal Slabe novice z Japonske: poškodba slovenskega skakalca Roka Masleta

Rok Masle se je pred štirimi tedni ob padcu na treningu v Saporu poškodoval, šlo je za poškodbo gležnja. Zdaj prihajajo spodbudne novice o njegovem stanju. V Ljubljani je uspešno prestal operativni poseg, operacija je potekala brez zapletov, Rok pa se počuti dobro in z optimizmom zre proti nadaljevanju rehabilitacije, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Rok Masle | Foto: www.alesfevzer.com Rok Masle Foto: www.alesfevzer.com V prihodnjih tednih bo sledil natančno načrtovan rehabilitacijski proces v sodelovanju z zdravniško in strokovno ekipo SSZS. Cilj je varna in postopna vrnitev v trenažni proces, pri čemer bo zdravje športnika na prvem mestu, so še zapisali na zvezi. Rok je ostal izjemno motiviran in pozitiven, njegovo razpoloženje po operaciji pa daje dodatno spodbudo celotni ekipi.

"Operacija je za menoj in počutim se dobro. Vesel sem, da je šlo vse po načrtih, zdaj pa se že osredotočam na rehabilitacijo. Komaj čakam, da se vrnem na skakalnice. Pred menoj je še nekaj dela, a motivacije mi ne manjka. Hvala vsem za podporo in spodbudna sporočila," je sporočil 21-letnik.

Domen Prevc Nika Prevc Anže Lanišek zaslužek
Sportal Prevca pobirata največ: Domen Prevc daleč največji zaslužkar, Nika s 30 tisočaki naskoka
Karl Geiger
Sportal Frustracije za nemškega skakalca
Domen Prevc
Sportal FIS zavrnila pritožbo glede Prevčevih smuči: SZS napoveduje naslednje korake
Saporo SZS operacija smučarski skoki Rok Masle
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.