Na letošnji Dirki po Franciji so se nad ekipo Ineos Grenadiers zgrnili temni oblaki, ki mečejo senco na zlato obdobje britanske ekipe, nekoč znane kot Team Sky. V središču najnovejših razkritij je slovenski maser David Rožman, ki že več kot desetletje deluje v njihovih vrstah.

Po poročanju Paula Kimmaga za Irish Independent, ki povzema ugotovitve dokumentarnega filma nemške televizije ARD, za katerega je raziskavo vodil novinar Sebastian Krause, naj bi Rožman že leta 2012 vzpostavil stik z zdravnikom Markom Schmidtom. Ta je kasneje postal osrednji akter razvpite afere Aderlass, ki je pretresla športno javnost leta 2019. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu sta takrat avstrijska in nemška policija izvedli več racij, med transfuzijo krvi pa ujeli avstrijskega tekača Maxa Haukeja.

Schmidt naj bi športnikom pomagal s transfuzijami krvi oziroma krvnim dopingom. To je počel med letoma 2011 in 2019. Preiskovalci so pri zdravniku odkrili od 40 do 60 vrečk s krvjo plavalcev, rokometašev, nogometašev in kolesarjev.

V afero sta bila takrat vključena tudi slovenska kolesarja Borut Božič in Kristijan Koren, preostali znani kolesarji pa so bili Danilo Hondo, Alessandro Petacchi in Hrvat Kristijan Đurasek.

Schmidtu je sodišče v Münchnu na koncu izreklo kazen štirih let in deset mesecev zapora. Številni naj bi po besedah münchenskega javnega tožilca Kaija Gräberja ubežali roki pregona in posledičnim kaznim, saj je bil primer zastaran.

Lucky Luke, Bin Laden, Franzose, Prince Charles, Professor Quack, Putin, Junior, Triple X

A se poizvedovanje s tem ni končalo. Nemška televizija ARD je v dokumentarnem filmu Doping Top Secret v zadnjem delu Im Windschatten (V zavetrju, op. a.) iskala nova imena – objava je bila dva tedna pred začetkom Toura. Prišla je do njih, vendar jih zaradi varstva osebnih pravic ni smela razkriti.

Novinar Sebastian Krause je bil tisti, ki se je poglobil v celotno zgodbo Aderlassa in iskal dodatne razsežnosti.

Foto: Reuters

"Med sojenjem Schmidtu v Münchnu so bila omenjena še druga kodna imena – Lucky Luke, Bin Laden, Franzose, Prince Charles, Professor Quack, Putin, Junior, Triple X –, a nekatere identitete za temi imeni so ostale skrite. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) za primer ni pokazala nobenega zanimanja, šport pa se je, kot vedno, zdel zadovoljen, da je krivdo prevzel en sam človek. In prav to je bilo za Krauseja najbolj frustrirajoče. Vedel je, da obstajajo še druga imena in da bi se lahko naredilo več," so zapisali pri Irish Independent.

Krause je sestavil ekipo, v katero sta bila vključena še Lea Loffler in Tom Mustroph. Našli so tri sumljive znanstvenike, dva žvižgača, ki sta bila pripravljena pričati pod prisego, in podjetje za medicinsko tehnologijo v Sloveniji, ki jim je bilo pripravljeno prodati opremo za krvni doping. Nato so si zagotovili še vse dokumente s Schmidtovega sojenja v Münchnu.

Krause je imel 200 strani ročno napisanih zapiskov, dokumentiral je celotno sojenje. Z ušesi je zastrigel, ko je forenzična IT-strokovnjakinja pred sodiščem predstavila, kaj je našla na Schmidtovih telefonih. Analizirala je vse stike, sporočila. "To je slovenska številka ... To je britanska številka." In bilo je veliko imen in kodnih imen: James, Lucky Luke, Prince Charles, Bin Laden ... Potem je omenila ime "Dav-id Ross-mann". Tako ga je izgovorila. Ime, ki ga je našla v zdravnikovih pogovorih iz let 2012 in 2013," piše Independent.

Lep čas iskal, kdo je David Rossmann

Čeprav identiteta Davida Rossmanna v sodnem postopku ni bila neposredno razkrita, je Krause na podlagi analize sporočil in dodatnega raziskovanja domneval, da bi šlo lahko za Davida Rožmana.

Rožman se je v preteklosti že pojavljal v slovenskih in britanskih medijih kot cenjeni maser nekdanjega zvezdnika ekipe Team Sky Chrisa Frooma. V članku The Sunday Times iz leta 2016 je bil predstavljen kot predan družinski človek. Vendar v tem članku ni bilo nikakršne omembe njegove povezave s kolesarsko ekipo Milram, kjer je pred tem delal, niti z zdravnikom Schmidtom.

A dokumenti iz nemškega sodnega postopka pričajo drugače. V sporočilih, ki so jih zapisali pri Independentu iz leta 2012, tik pred začetkom Tour de France, sta si Rožman in Schmidt pisala spodnja sporočila:

Sporočila, ki so jih zapisali pri Independentu 9. junij 2012 (približno mesec dni pred začetkom Toura): Rožman → Schmidt: "Ali še imaš kaj tistega, kar je Milram uporabljal med dirkami? Če ja, prinesi za fante." 21. junij 2012 (devet dni pred prvo etapo v Liègu): Rožman → Schmidt: "Pokliči me čim prej." 22. junij 2012: Schmidt → Rožman: "Kaj pravi ekipa?" Tri dni pred začetkom Toura (približno 27. junij 2012): Schmidt → Rožman: "Poslal sem mu zdaj dva testa iz istega laboratorija v Dresdnu – oba sta pravilna. S temperaturnimi podatki in pravilnim senzorjem. Vse sem označil, da bo lahko primerjal. Lahko noč. Delal bom še nekaj ur, lep pozdrav." 6. julij 2012 (dan pred znamenito etapo na Planche des Belles Filles, kjer zmaga Froome, Wiggins pa prevzame rumeno majico): Schmidt → Rožman, ob 20.51: "Hej, kje si danes nastanjen in kako se imenuje hotel? Morda pridem na pivo okoli 22.00." Rožman → Schmidt, ob 21.30: "Hotel Ariane, 10 Rue de la Saône, Laxou. Pokliči prej. Zdaj grem na večerjo. Se vidiva." Schmidt → Rožman, ob 21.57: "20 minut. Sem tam."

Rožman se še ni odzval

Ob preučevanju sodnih dokumentov je novinar Krause dobil občutek, da razmerje med Rožmanom in Schmidtom presega raven običajnega poznanstva ali sodelovanja. Namesto dveh znancev sta si v dopinškem ozadju stala ob strani kot zaveznika, piše Irish Independent. Njuna sporočila kažejo na skupno delovanje in tesno povezanost pri sumljivih poslih. Schmidt je imel stik z domnevnim preprodajalcem dopinških substanc, znanim pod kodnim imenom Maestro Balthazar, ki je lahko oskrboval športnike s prepovedanimi snovmi, kot sta Aicar in TB500. Po razkritjih dokumentarca naj bi bil prav Rožman tisti, ki je vzpostavil stik med obema.

Chris Froome je na družbenih omrežjih izbrisal vse objave, v katerih je bil omenjen David Rožman. Foto: Getty Images

Rožman je trenutno vodja fizioterapevtske službe pri ekipi Ineos. Na prvi dan letošnjega Toura so ga opazili, potem ga ni bilo več videti v pelotonu. Irish Independent je ekipi Ineos Grenadiers dan pred začetkom letošnje Dirke po Franciji poslal vrsto zelo konkretnih vprašanj, a odgovorov še ni prejel.

Po poizvedovanju francoskega L'Équipe ekipa INEOS Grenadiers prav tako ni želela podati nobenih izjav. Po njihovih navedbah je Chris Froome "tiho izbrisal vse objave, na katerih je bil David Rožman". Gre za potezo brez javne razlage, ki je sprožila številna ugibanja. Rožman se je v preteklosti pogosto pojavljal v ozadju Froomovih objav s Toura in priprav – bil je njegov dolgoletni maser in zaupanja vredni član ekipe.

Na obtožbe se Rožman za zdaj še ni odzval.

Povzetek temeljnih ugotovitev članka Paula Kimmaga, Irish Independent, 14. 7. 2025, v povezavi z dokumentarnim filmom "Doping Top Secret: Im Windschatten" nemške televizije ARD.